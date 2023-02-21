交通安全很重要 彰化縣警察局長擬全縣走透透宣導

彰化縣警察局長張國雄履新後，時間上能參加社區治安會議就出席，打算任內盡量「全縣走透透」。他格外重視交通安全，特別是長者外出一定要留意路況，快快樂樂出門，平平安安回家。

彰化縣溪湖警分局今天表示，埔心鄉舊館派出所在羅厝村三堯宮舉辦社區治安會議，所長陳秉威主持，警察局長張國雄和溪湖分局長黃壬鍵等人出席，地方民代踴躍到場。張國雄侃侃而談彰化縣發生的交通事故，提醒民眾行車應遠離大型車，駕駛人行經交叉路口應減速慢行，行人夜間出門應穿著顏色鮮明衣服、穿越道路前先查看左右來車後，走行人穿越道或枕木紋通過路口以免發生憾事。

張國雄說，縣警察局將繼續透過增加交通執法力道與交通工程改善等方式，期待降低交通事故，並加強交通安全宣導的力度，透過深入社區宣導交通安全，強化民眾的道安觀念，共同維護用路人安全。雖然都是民眾熟知的交通規則，張國雄仍詳細解說並叮嚀一定要提醒長者注意。