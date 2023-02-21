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交通安全很重要 彰化縣警察局長擬全縣走透透宣導

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖警分局埔心鄉舊館派出所在羅厝村三堯宮舉辦社區治安會議，警察局長張國雄到場宣導交通安全之外，會中也舉辦有獎徵答，民眾踴躍搶答。圖／溪湖警分局提供
彰化縣溪湖警分局埔心鄉舊館派出所在羅厝村三堯宮舉辦社區治安會議，警察局長張國雄到場宣導交通安全之外，會中也舉辦有獎徵答，民眾踴躍搶答。圖／溪湖警分局提供

彰化縣警察局長張國雄履新後，時間上能參加社區治安會議就出席，打算任內盡量「全縣走透透」。他格外重視交通安全，特別是長者外出一定要留意路況，快快樂樂出門，平平安安回家。

彰化縣溪湖警分局今天表示，埔心鄉舊館派出所在羅厝村三堯宮舉辦社區治安會議，所長陳秉威主持，警察局長張國雄和溪湖分局長黃壬鍵等人出席，地方民代踴躍到場。張國雄侃侃而談彰化縣發生的交通事故，提醒民眾行車應遠離大型車，駕駛人行經交叉路口應減速慢行，行人夜間出門應穿著顏色鮮明衣服、穿越道路前先查看左右來車後，走行人穿越道或枕木紋通過路口以免發生憾事。

張國雄說，縣警察局將繼續透過增加交通執法力道與交通工程改善等方式，期待降低交通事故，並加強交通安全宣導的力度，透過深入社區宣導交通安全，強化民眾的道安觀念，共同維護用路人安全。雖然都是民眾熟知的交通規則，張國雄仍詳細解說並叮嚀一定要提醒長者注意。

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