中央交通月票方案 中市將凝聚中台灣8縣市共識

對於行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，中市府今天表示，已與苗彰投先討論，未來還可能擴大凝聚中台灣治理平台8縣市共識提出計畫，估年中可以上線。

行政院會預計23日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等生活圈推出通勤通學月票，台中市政府交通局長葉昭甫對此在市政會議後接受媒體聯訪表示，目前交通部只請各縣市先討論，市府會等中央的核撥原則定案後，再提出申請計畫。

葉昭甫指出，台中市本來就有轉乘優惠及票差補貼措施，但都在台中市境內實施，而這次中央提出的是定期票的概念，例如彰化有很多民眾先搭台鐵到台中後，再使用台中市的公共運輸工具，未來如果推出套票，跨域民眾就很方便。

葉昭甫說，目前市府已與彰化、苗栗與南投先行討論，未來可能擴大到中台灣區域治理平台的8縣市，都可以加入到定期票方案裡，屆時民眾只要買了套票就可以吃到飽，但目前中央的核撥原則還未定案，市府將等中央核撥原則出爐後再提出申請計畫，預估今年6、7月就可以上線。

台中市議員陳雅惠認為，以中彰投生活圈交通月票來說，對於每個月交通費大於1000元的使用者是有利的，但若低於1000元，恐不需要去買月票，這項措施只有少部分族群會使用到，效益不大，若可以把生活圈範圍跨區拉大，例如台中到台南就讀的學生時常須返家，受益人數就會比較多。