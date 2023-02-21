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影／日月潭水位抽蓄調節 九蛙上周末全露目前維持七蛙

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭水仍有八成的高水位，本周一利用電力抽蓄回補600萬噸水後，九蛙疊像本周只現七蛙。記者黑中亮／攝影
日月潭水仍有八成的高水位，本周一利用電力抽蓄回補600萬噸水後，九蛙疊像本周只現七蛙。記者黑中亮／攝影

針對有民代認為南部水情嚴峻是否影響水力發電，日月潭大觀電廠表示，目前雖配合春耕用水高峰，水位仍維持在八成以上，預計至3月底也會維持同樣供水量，預估完成一期稻作供水後，水位會控制在75%右，目前水庫持續維持高水位操作，水情無虞，另外再生能源持續併網，搭配高水位慣常水力操作，夜間抽蓄水力調節，以及需求面管理措施方案施行，可確保供電穩定。

明潭大觀電廠指出，日月潭水力抽蓄發電可持續確保未來供電穩定無虞，加上下池多座水庫，可儲存發電尾水達1500萬噸，上周末一度傳出著名的水情指標「九蛙」有全露的情形，但事實上九蛙疊像是為了凸顯「日月潭抽蓄發電」的經典地標，即使全部露出，日月潭儲水仍有八成的高水位，但本周一利用電力抽蓄回補600萬噸水後，水位上下差近1公尺。

台電表示，目前作為慣常水力及抽蓄水力發電主力的日月潭、德基水庫，2月則進入春耕用水高峰，因此日月潭配合春耕每天放水量調高至每秒20噸，目前每日放水170萬噸，水位下降20公分，潭區九蛙仍有7蛙露臉，今天水位745.78公尺，蓄水量1億0807萬噸，蓄水率83.36 %，將持續與水利署合作，妥善規劃調度水資源運用，保守因應未來水情變化。

台電指出，水力電廠主要集中於中部地區，不受目前乾旱影響，大甲溪、日月潭水力機組大多是在尖峰時進行放水發電，發電後尾水再供應下游民生用水，不影響民生供水，南部水情不佳主要影響僅是曾文、烏山頭水庫的水力機組，但其裝置容量較小，對供電影響有限。

日月潭水仍有八成的高水位，本周一利用電力抽蓄回補600萬噸水後，九蛙疊像本周只現七蛙。記者黑中亮／攝影
日月潭水仍有八成的高水位，本周一利用電力抽蓄回補600萬噸水後，九蛙疊像本周只現七蛙。記者黑中亮／攝影

日月潭 烏山頭水庫 台電

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