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台中大里頭汴坑溪大批死魚 市議員質疑上游工廠偷排汙染

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大里十九甲地區的頭汴坑溪這兩天又出現大量死魚，市議員江和樹（左）下水撈魚。圖／江和樹提供
台中市大里十九甲地區的頭汴坑溪這兩天又出現大量死魚，市議員江和樹（左）下水撈魚。圖／江和樹提供

台中市大里十九甲地區的頭汴坑溪這兩天又出現大量死魚，市議員江和樹說，死魚很明顯都發生在周日的假日之後，且為何上游沒有死魚，到了下游就有，懷疑是有人趁假日偷排廢水，希望市府等相關單位查明，不應再把原因歸諸於上游工程造成缺氧等因素。

江和樹先前曾反映過流經十九甲地區的頭汴坑溪有大量死魚問題，環保局雖都稱回應，指是因為工程單位趁冬季少雨施工，因工程阻斷水流，造成下游水位降低及溶氧不足，導致魚群大量死亡，但江和樹並不接受。

他說，如果是工程因素，為什麼都在周日假日之後，而且為何上游不會死，到了大里溪段才死，原因就是經過大里工業區。他懷疑，是工業區有工廠趁假日偷排廢水。

江和樹也批評，環保局可能知道地方居民會注意水闡門有沒有死魚，還在稍上游的水域拉了攔截索，但死魚實在太臭，仍讓民眾發現這批死魚，數量還不少。

對江和樹的質疑，環保局說，下午接獲通報後，隨即派員前往勘查，上游立仁橋水門生活污水注入處，水位較淺，初驗溶氧為1.59毫克/公升，較一般適合魚隻生存的2毫克/公升偏低，其餘無明顯異常情形，稽查人員已採水樣送驗，進一步釐清水質狀況。

另外，環保局10日發現立元路一側攔截繩有近百隻腐爛魚體，稽查人員初步研判，因生活污水富含有機營養物質，造成魚群大量聚集，易加速河段溶氧耗竭造成魚群死亡，但不排除附近工業污染源影響，將加強稽查管制工作，若查獲不法排放廢水情事，將依法嚴懲。

環保局說，依中央氣象局雨量資料顯示，枯水期為10月至次年4月，長達7個月，台中市大里溪如新仁橋、立仁橋段屬生態基流量不足河段，魚類生存條件較不佳。環保局已通知河川管理單位加強巡查，如有死魚盡速清理，同時持續監測水質情形及查察管制污染來源，避免枯水期水質惡化。

台中市大里十九甲地區的頭汴坑溪這兩天又出現大量死魚，市議員江和樹下水撈魚。圖／江和樹提供
台中市大里十九甲地區的頭汴坑溪這兩天又出現大量死魚，市議員江和樹下水撈魚。圖／江和樹提供

水質 環保局長 台中市

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