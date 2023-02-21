陳建仁參訪秀水鄉馬興社區 肯定長輩照顧溫暖堅韌

行政院長陳建仁今天參訪秀水鄉馬興社區，實際感受社區長輩活力與熱情，陳建仁說，馬興社區各項社區發展，如同行政院推行的「打造溫暖而堅韌的台灣」，讓全民受到溫暖照顧。

行政院長陳建仁今天參訪彰化縣秀水鄉馬興社區發展協會，衛生福利部長薛瑞元、彰化縣長王惠美等人陪同訪視社區經營模式及各項社會福利推動情形，陳建仁肯定馬興社區1600多名鄉親有很強向心力與凝聚力，社區如同一大家族，社區協會落實社區照顧可說是典範。

陳建仁致詞表示，政府積極推動長照2.0政策，以社區為基礎、家庭為中心，結合醫療資源讓長輩獲得更好照顧，使政策看得到、找得到、用得到、負擔得起，是中央與地方努力方向，感謝地方政府配合執行，衛福部後續將擴增居住型長照機構，希望每鄉鎮都有一處。

王惠美說，「暖男院長」很接地氣、很親民，不分黨派參訪地方，用心關懷並了解基層用心，也感謝馬興社區透過歷屆協會理事長帶領，積極辦理各項福利社區化服務並屢屢獲獎，如衛福部金卓越社區選拔銅質卓越獎、建築園冶獎等，可說是全國社區得獎王。

王惠美會中也向陳建仁提出二林精密園區開發、中央推動發展綠能對彰化的回饋、南彰化發展智慧農業專區、彰化漁港希望中央能協助、彰化市中興莊青創基地開發、台中捷運綠線延伸至彰化等訴求，希望陳建仁協助彰化發展，讓彰化人生活更美好。