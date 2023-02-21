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不是寶島時代村！南投大觀榮興市場將遷到這路口

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯大觀市場商圈內榮興市場將遷至博愛路、成功路與忠孝街口旁的三角地。記者賴香珊／攝影
南投草屯大觀市場商圈內榮興市場將遷至博愛路、成功路與忠孝街口旁的三角地。記者賴香珊／攝影

南投草屯大觀市場商圈內的「榮興市場」因土地易主，於5月底熄燈，但經攤商、公所合力覓地，將遷至博愛路、成功路與忠孝街口旁的三角地，已開放登記招商。草屯鎮公所今證實，落腳該路口角地，已請攤商協會盡快提出設置攤販集中區申請。

草屯榮興市場是大觀市場商圈的創始元老，早年以其為中心發展成當地鬧市，在地經營逾47年，但原地主去年逝世，相關繼承人協商決定土地不再續租，通知承租攤商今年5月底前將收回土地，經營近半世紀的市場因此傳出將熄燈。

但因大觀市場商圈是鎮內重要的傳統零售市場，不少民眾憂心榮興市場熄燈會影響日常採買，攤商更擔心生計無以為繼，紛向公所、鎮代會及民代等求助，盼公部門能協助覓地搬遷，之後一度已拍板落腳於當地懷舊景點「寶島時代村」。

據了解，該市場起初的確有意遷至寶島時代村，但因攤商意見不一，而未有共識，不少店家改往他處擺攤，其餘攤商憂店家持續流失，且搬遷時間緊迫，加快覓地腳步，選定在博愛路、成功路及忠孝街口旁的2塊三角地，已與地主商議簽約。

對此，草屯鎮公所今證實，榮興市場預計遷移到忠孝街兩側的路口，市場攤商也已組成大觀市場攤商協會，但設置攤販集中區須向公所、縣府提出申請，通過審核才能整地興建，行政程序繁雜，已請該協會盡快備妥相關資料，提交公所審查。

大觀市場攤商協會則表示，經徵詢舊有攤商意願，初估有25攤進駐，同時對外開放登記招商，相關行政程序若能趕在5月底前完成，就會在6月開幕；而新市場開幕後，今年先採按月收費，第一個月提供免費試賣，明年回歸常態簽約擺攤。

南投草屯大觀市場商圈內榮興市場因土地易主，經營逾47年的舊有市場將於5月底熄燈。圖／本報資料照，記者賴香珊／攝影
南投草屯大觀市場商圈內榮興市場因土地易主，經營逾47年的舊有市場將於5月底熄燈。圖／本報資料照，記者賴香珊／攝影
南投草屯大觀市場商圈內榮興市場將遷至博愛路、成功路與忠孝街口旁的三角地。記者賴香珊／攝影
南投草屯大觀市場商圈內榮興市場將遷至博愛路、成功路與忠孝街口旁的三角地。記者賴香珊／攝影
南投草屯大觀市場商圈內榮興市場將熄燈，一度傳出落腳懷舊景點「寶島時代村」，後因攤商無共識告吹。圖／本報資料照，記者賴香珊／攝影
南投草屯大觀市場商圈內榮興市場將熄燈，一度傳出落腳懷舊景點「寶島時代村」，後因攤商無共識告吹。圖／本報資料照，記者賴香珊／攝影
南投草屯大觀市場商圈內榮興市場因土地易主，經營逾47年的舊有市場將於5月底熄燈。圖／本報資料照，記者賴香珊／攝影
南投草屯大觀市場商圈內榮興市場因土地易主，經營逾47年的舊有市場將於5月底熄燈。圖／本報資料照，記者賴香珊／攝影
南投草屯大觀市場商圈內榮興市場因土地易主，經營逾47年的舊有市場將於5月底熄燈。圖／本報資料照，記者賴香珊／攝影
南投草屯大觀市場商圈內榮興市場因土地易主，經營逾47年的舊有市場將於5月底熄燈。圖／本報資料照，記者賴香珊／攝影
南投草屯大觀市場商圈內榮興市場將遷至博愛路、成功路與忠孝街口旁的三角地。記者賴香珊／攝影
南投草屯大觀市場商圈內榮興市場將遷至博愛路、成功路與忠孝街口旁的三角地。記者賴香珊／攝影

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