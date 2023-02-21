彰化溪湖「羊仔走舍」相傳「嘸走會衰小」 原來是這樣

今天民間習俗「頭牙」，也是地方信仰中心宮廟的「放兵」鎮守邊境四方的重大日子，彰化縣溪湖鎮的市中心「湖仔內」各庄頭今天出動陣頭，到邊境四方與中央的位置放兵安營，所到之處熱鬧滾滾，延續團結溪湖鎮庄內居民的特有傳統文化。

湖仔內遶坑釘符吸引不少文史工作者隨行記錄，拍攝每一庄頭出動的獅陣、藝閣及釘符放兵安營的地點與儀式。湖埔社區大學專案經理謝文猷表示，根據溪湖鎮北勢社區發展協會楊煥章調查編寫的「湖仔內農曆二月初二日土地公生繞境、鎮符活動之由來」，湖仔內的繞境、鎮符活動由來已久，原本只是楊姓氏族為驅除瘟疫、祈求全境人畜平安發起，後來逐漸擴大為角頭性大節慶。

「湖仔內」今天上午4點半繞境釘符放兵安營從值年的庄頭「車店」出發，走到北勢自來水廠與紅花媽廟附近的中營（頭符）、湖西國小與老媽廟附近的西營（貮符）、湖南國小與慶安宮的南營（參符）、湖東國小與代天宮附近的東營（肆符）、大突里的北營（尾符）；中午到福安宮（媽祖宮）休息，全部活動到下午6點結束。

文獻記載，各庄隊伍集會在第一支符址（北勢聖媽廟北端），然後依序釘符，各庄角頭分為三大股，每三年輪辦一次，今年第三角頭的「車店」武勝宮主辦。有趣的是，以前單一楊氏舉辦湖仔內各角頭慶祝土地公壽誕，動員很多楊氏族親就像大批楊仔（羊群）走出房舍，留下「羊（楊）仔走舍，嘸走會衰小。」俗諺，因為今天繞境要走超過10小時，沒體力無法走完甚至不能參加。