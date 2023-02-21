陳建仁訪彰化 王惠美爭取中央快給綠能稅 發369敬老津貼

行政院長陳建仁今天在彰化縣長王惠美等人陪同下參訪彰化縣秀水鄉馬興社區，王惠美表示，中央曾承諾要發放369敬老津貼，可用綠能稅支應，希望中央盡早分配綠能稅給彰化，並請院長協助彰化二林精密園區與南彰智慧農業專區的開發，還有彰化漁港第二期工程還有29億經費缺口，也請中央協助。

陳建仁今天在王惠美與立委陳秀寳、衛生福利部長薛瑞元等人陪同下，參訪馬興社區，並與社區長輩們一起做毛巾健康操，他讚美馬興社區有很強烈的社區特色，社區如同一個大家族，是落實社區照顧的典範。

陳建仁說，目前政府推動｢長照2.0｣，是中央與地方政府努力的方向，照顧長輩即是照顧自己的未來，全台巷弄長照站有3578個，未來衛生福利部也將持續擴增居住型的長期照顧機構的設置，希望每鄉鎮都能有一處。

王惠美則讚美陳建仁是暖男，非常接地氣，不過話鋒一轉就提出加速推動彰化建設六項訴求，包括二林精密園區、南彰化智慧農業專區、中央發給彰化綠能稅以發放369敬老津貼、彰化漁港29億經費缺口、彰化市青創基地中興莊、台中綠線捷運延伸到彰化，拜託陳院長協助彰化縣發展。

王惠美說，二林精密園區目前有600公頃，但實際上只開發了200公頃，送至中央已2年9個月，卻一直沒有對環評做大會的審議，包括台商回流，在地產業想升級都沒機會。

王惠美說，前魏縣長時代本來有99公頃工業用地在開發，且環評也過了，後來魏縣長的政策是希望北工業、南農業，就把工業用地取消，縣府也賠了1億6千萬元，後來中央卻希望彰化發展智慧農業專區，但至今卻能未看到任何相關政策，希望中央能繼續支持，讓南彰化好好發展農業，讓青年回流。

她強調，總統和副總統去年一直講要發綠能稅給彰化，也承若要發369敬老津貼，政府極力配合中央推動發展綠能，但綠能對彰化的回饋卻有限，希望中央能盡早發放給彰化綠能稅。

而彰化漁港還有29億缺口，王惠美說，先前中央補助在彰化漁港先做運維港，按照契約是今年9月第一條航道會完工，只要航道一完工馬上可通航，但第二期漁港工程還缺少29億工程款，希望中央能再予協助，畢竟漁港是漁民的生計來源。