台中大安農會香菇純肉貢丸發表 現場買2包送龍骨肉1包

台中市大安區農會去年研發杏鮑菇純肉貢丸及杏鮑菇香腸，今天在飛天豬餐館舉辦香菇純肉貢丸新品發表會，大安農會總幹事蔡建宗表示，大安農會與全國菇類生產量最大的新社區結合，雙履歷原料的保證，讓美味也雙倍安心。

大安區農會香菇純肉貢丸發表會，今天由總幹事蔡建宗主持，彰化縣芬園鄉古早雞休閒農場等業界，今天到場品嚐用香菇貢丸做成的料理，貢丸由豬肉汁包覆著香菇口感，吃得到香菇鮮甜。

蔡建宗說，香菇貢丸的豬肉是大安區肉品市場，從拍賣、屠宰、分切到加工的冷鏈一元化生產，豬隻屠宰後立刻放入2℃冷藏降溫，在15℃環境下手工剔除豬肉筋膜，醃漬時加入產地直送的大安葱，均勻攪拌入味，立即真空包裝經過金屬檢測機，最後放在-45℃急速冷凍庫冰存。

蔡建宗表示，大安區農會找到新社區盛產的香菇，配合大安肉品市場新鮮的豬肉，製成新鮮美味的香菇純肉貢丸，新社香菇又有產銷履歷的驗證，有生產消費者喜歡的口感，更可在健康、美味上加分，提升農產品的市場價值，增加大安、新社兩地農民的實質收入。

大安區農會指出，香菇純肉貢丸新品上市推優惠，今天起到3月3日，到飛天豬生活館現場購買香菇純肉貢丸2包，送飛天豬龍骨肉1包，購買產品可撥打電話：04-26712229分機42；最新消息可搜臉書：飛天豬‧安農。