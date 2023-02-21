台中搜救犬隊赴土耳其救災 盧秀燕頒獎表揚

土耳其日前發生強震，台中市消防局特搜大隊及搜救犬隊前往土耳其救災，市長盧秀燕今天在市政會議中頒發獎勵金表揚，也準備營養補給品給出勤的搜救犬，慰勉救災辛勞。

土耳其於6日發生芮氏規模7.8強震，台中市消防局長孫福佑第一時間下令整裝待備，台中市搜救隊員洪瑞宏、莊項評、隨隊獸醫師邱裕龍，以及搜救犬腿腿、Melody，搭乘專機到土耳其展開救援。

盧秀燕表示，救援行動分秒必爭，搜救隊伍不畏困難，克服時差與嚴峻天氣，在處處危險可能崩塌的瓦礫堆中，以及情緒激動的災民災區內，持續奔走搜救不間斷，感謝他們英勇救難。

消防局說明，這次土耳其強震造成超過5000座建築物倒塌及逾3萬人罹難，台中第一時間聯繫內政部，共同組成台灣搜救隊，派出搜救犬隊隊員洪瑞宏、莊項評搭檔搜救犬Melody、腿腿及獸醫師邱裕龍，台中市出勤人員被指派在第2梯次，自2月9日至12日，持續救援72小時，努力從斷垣殘壁中找到生還者。

消防局表示，台中市搜救犬隊是全台第1支擁有隨隊獸醫師的搜救犬隊，並與中興大學簽訂MOU（合作備忘錄），長期由中興大學「浪愛齊步走」團隊獸醫師提供醫療保健診療。

消防局指出，保健診療除讓搜救犬維持在最好的身心狀態下面對任務挑戰，並於國內外發生重大災害時與搜救犬隊共同出勤。這次救災隨隊獸醫師邱裕龍就是「浪愛齊步走」團隊成員，更是這次搜救隊唯一的獸醫師，守護搜救犬健康，讓救災無後顧之憂。