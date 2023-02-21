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台灣搜救犬馳援土耳其 獸醫隨行照料保暖四肢

中央社／ 台中21日電

台灣搜救犬遠赴土耳其馳援，隨隊獸醫師照料搜救犬身體，適時給予食物、水，零下低溫需注意犬隻四肢保暖，搜救瓦礫堆後檢查指縫，有無受傷卡異物。

台灣遠赴土耳其搜救團隊，在中興大學USR（大學社會責任）浪愛齊步走計畫媒合下，首次派出獸醫師隨隊照顧搜救犬健康。中興大學今天發布新聞稿，分享獸醫師在土耳其災區日夜溫差大的環境下，如何照料搜救犬提供必要協助。

興大USR計畫主持人、興大獸醫系副教授林荀龍表示，獸醫參與日常訓練，目前全台共有6名獸醫師投入隨隊服務，北部為邱裕龍與郭瑜昕、中部為林荀龍與賴柏昀、高雄市為陳官暉與王瑋婷，配合台中市搜救犬隊至北中南出任務，獸醫們都可就近隨隊進行醫療。

邱裕龍先前為執行興大USR計畫的研究生，畢業後正式擔任搜救犬隊隨隊獸醫。他表示，獸醫師的加入對於工作犬的保障會更高，赴土耳其搜救因有平時演練的基礎，對於災難現場部署與工作犬的互動都很熟悉。

另外同行的3隻搜救犬，也由他負責照護，雖然是第一次接觸，但因牠們都是受過訓練的工作犬，照護很快可以上手。面對零下低溫與日夜溫差，邱裕龍留意搜救犬四肢末梢的保暖，以及瓦礫碎片可能造成的腿部傷害。

邱裕龍表示，每天會檢查搜救犬的體溫與水合狀態，留意進食與排便情況，在災區作息時間與平時不同，如果發現體內水分不足時，就要要求進食喝水，確保健康狀態。

當地白天大約攝氏10度，傍晚太陽下山後降到零度，半夜為零度以下，搜救犬四肢末梢容易冰冷，邱裕龍準備暖暖包放在搜救犬的睡墊下，讓牠們的四肢腳底比較溫暖。瓦礫堆搜救勤務結束後，他會檢查5隻工作犬的腳趾，腳趾縫更要逐一翻開來檢視，確認是否受傷或卡異物。

中興大學校長薛富盛20日頒發感謝狀給邱裕龍，台中市消防局特搜大隊搜救犬隊小隊長林宏羿、領犬員洪瑞宏與搜救犬Melody與會。林宏羿表示，感謝中興大學在獸醫上的支援，補足台灣搜救專業團隊的最後一塊拼圖。

獸醫師 搜救犬 中興大學

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