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228連續假期中橫便道開放增為5個時段 方便大梨山民眾返鄉

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
228連續假期中橫便道開放增為5個時段，方便大梨山民眾返鄉。圖／公路總局谷關工務段提供
228連續假期中橫便道開放增為5個時段，方便大梨山民眾返鄉。圖／公路總局谷關工務段提供

228連續假期為方便大梨山地區民眾返鄉團圓通行，中橫便道將從2月25日至28日共4天，由原開放3個時段增為5個時段，每天開放早上7點、10點、中午12點及下午2點、4點30分，公路總局表示，通行期間，請注意車前狀況並與前車保持適當距離，也請開啟頭燈，以維安全。

另外，中橫公路77公里靈甫橋災害路段 ，也為配合中橫便道228連續假期開放時段，2月25日至2月28日共4天，恢復3班核心時段，早上6點30分到9點30分、11點30分到中午2點、下午3點30分到晚上6點開放通行，並於3月1日起恢復管制每周僅有周二放行1天，其餘時間封閉道路。

公路總局表示，預計2月底再與大梨山居民滾動檢討3月管制措施，谷關工務段將適時提供工程進度給大梨山居民了解，並積極趕工，希望能在汛期前完成初步整治；兩處開放路段仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。

公路總局呼籲用路人隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板(CMS)，事先作好行程規劃，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）隨時注意收聽廣播訊息。

228連續假期中橫便道開放增為5個時段，方便大梨山民眾返鄉。圖／公路總局谷關工務段提供
228連續假期中橫便道開放增為5個時段，方便大梨山民眾返鄉。圖／公路總局谷關工務段提供

中橫公路 梨山 連續假期

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