228連續假期中橫便道開放增為5個時段 方便大梨山民眾返鄉

228連續假期為方便大梨山地區民眾返鄉團圓通行，中橫便道將從2月25日至28日共4天，由原開放3個時段增為5個時段，每天開放早上7點、10點、中午12點及下午2點、4點30分，公路總局表示，通行期間，請注意車前狀況並與前車保持適當距離，也請開啟頭燈，以維安全。

另外，中橫公路77公里靈甫橋災害路段 ，也為配合中橫便道228連續假期開放時段，2月25日至2月28日共4天，恢復3班核心時段，早上6點30分到9點30分、11點30分到中午2點、下午3點30分到晚上6點開放通行，並於3月1日起恢復管制每周僅有周二放行1天，其餘時間封閉道路。

公路總局表示，預計2月底再與大梨山居民滾動檢討3月管制措施，谷關工務段將適時提供工程進度給大梨山居民了解，並積極趕工，希望能在汛期前完成初步整治；兩處開放路段仍屬落石高風險路段，如遇天候狀況不佳或下雨、地震等因素，即封閉道路禁止通行。