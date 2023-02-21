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因熱愛陶土捏塑而相織 3位女陶藝師共同陶藝創作展

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
女陶藝師王寶珠作品「生命之花」，表現光的靈性存在。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
女陶藝師王寶珠作品「生命之花」，表現光的靈性存在。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

台中市葫蘆墩文化中心即日起至3月12日展出「仨陶緣遇3-李涓涓&曾桂梅&王寶珠創作展」，3位女陶藝師因熱愛陶土捏塑而相織結緣，將各自才藝融入創作，李涓涓以國畫、書道為表現特色，曾桂梅以游魚形貌創建獨特的圖騰符碼，王寶珠嘗試將莊嚴佛像及篆刻雕工結合的多媒材表現。

李涓涓表示，玩陶創作時心中充滿喜樂，有解放壓力的移情作用，她的作品「方圓」以圓為底的方形瓶身，意謂人生應中規中矩為準則；「砌」運用繪畫技巧，以組合堆疊成家鄉的山林物景，經過表面處理顯現釉色幻變多彩。

曾桂梅每天餵養家中的孔雀魚、欣賞水中魚群的閑靜優雅、悠游靈動，她以魚為創作意象，經過塑形素燒，澆淋妝點自己研發的特殊釉色，發想出「再現太極」、「安亂太極」等作品。

王寶珠回想她當初接觸陶的動機是因身體病痛不斷，醫師提到生命有限，她想為自己人生的最終點完成一個安放容器，從而開啟與陶土深厚的緣分。近20年她依然安在，經歷病痛婚變經濟等人生低潮，陶作已成為她心情平和養分，她說，捏陶是一種療癒，在身體經歷現實殘酷的考驗後，心境也微妙的變化，作品「生命之花」以均勻間隔、重疊交叉的圓形幾何與漆藝絞胎、蒔繪技法表現光的靈性存在；「蝶戀花」拉坯器型上花卉葉片深淺立體圖案，加上點釉燒製的濃淡層次，傳達閒居鄉間，坐看四季更迭、花影蝶舞的恬然自得。

陶藝師曾桂梅以魚為創作意象發想「再現太極」作品。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
陶藝師曾桂梅以魚為創作意象發想「再現太極」作品。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
陶藝師李涓涓作品「方圓」，意謂人生應中規中矩為準則。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供
陶藝師李涓涓作品「方圓」，意謂人生應中規中矩為準則。圖／台中市葫蘆墩文化中心提供

醫師 才藝

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