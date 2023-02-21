因熱愛陶土捏塑而相織 3位女陶藝師共同陶藝創作展

台中市葫蘆墩文化中心即日起至3月12日展出「仨陶緣遇3-李涓涓&曾桂梅&王寶珠創作展」，3位女陶藝師因熱愛陶土捏塑而相織結緣，將各自才藝融入創作，李涓涓以國畫、書道為表現特色，曾桂梅以游魚形貌創建獨特的圖騰符碼，王寶珠嘗試將莊嚴佛像及篆刻雕工結合的多媒材表現。

李涓涓表示，玩陶創作時心中充滿喜樂，有解放壓力的移情作用，她的作品「方圓」以圓為底的方形瓶身，意謂人生應中規中矩為準則；「砌」運用繪畫技巧，以組合堆疊成家鄉的山林物景，經過表面處理顯現釉色幻變多彩。

曾桂梅每天餵養家中的孔雀魚、欣賞水中魚群的閑靜優雅、悠游靈動，她以魚為創作意象，經過塑形素燒，澆淋妝點自己研發的特殊釉色，發想出「再現太極」、「安亂太極」等作品。