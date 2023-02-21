30公分太屌！南投國姓猛鹿花燈失蹤 社區祭懸賞令

南投國姓水鹿養殖冠全台，又以南港社區飼養頭數最多，成代表吉祥物，當地居民更製作水鹿花燈，如實呈現公鹿雄壯威武的「那話兒」，且長度達30公分，每次參展都成焦點，未料今年在南投燈會展出後失蹤，社區協會為此祭出懸賞令。

國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，全鄉靠採剪鹿茸加工販售，年營收近2億元，養鹿產業活絡，當地南港村更以「鹿比人多」蔚為奇譚，水鹿成了當地吉祥物，村民也為此製作水鹿花燈，每年在鹿神祭、南投燈會展出，行銷地方特色。

而因南港社區為展現水鹿特色，如實呈現公鹿雄壯威武的「那話兒」，長達30公分，而有「國姓第一猛鹿」之稱，每次展出都成為焦點，每年都吸引好奇民眾遊賞，確認該社區水鹿是否又展雄風，人氣滿滿，未料近期卻傳出猛鹿花燈失蹤。

國姓南港社區指出，今年照例提供多座水鹿花燈參與南投燈會，其中包含有「國姓第一猛鹿」之稱的橘色公鹿，未料燈會活動2月5日落幕後，縣府通知各參展單位於6至8日將展示作品帶回，8日前往撤場時，唯獨該座公鹿花燈不見了。

南港社區發展協會理事長張豐巖說，失蹤的公鹿花燈製作至少已3年，但用料、做工等精美，製作費用超過3萬元，社區很珍惜愛護，當天要去收回時，發現用來固定花燈基座的鐵線被剪斷，可能是有人覬覦牠的威武雄風，因此把牠搬走。