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網球場邊界過窄造成打球恐撞牆 中市府：已要求修正

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中南屯文中46學校預定地，正建置多功能體育場，其中網球場被市議員何文海發現邊界過窄，民眾難活動。圖／何文海辦公室提供
台中南屯文中46學校預定地，正建置多功能體育場，其中網球場被市議員何文海發現邊界過窄，民眾難活動。圖／何文海辦公室提供

台中南屯多功能球場經地方多年爭取拍板，正施工中，但市議員何文海指出，該場地網球場邊界狹窄，痛批施工單位，未依球種需求正確規畫，根本敷衍草率行事；中市教育局指出，有發現問題，已要求設計單位提出修正方案。

南屯區近年人口數不斷激增，人口數更突破17萬人，民生建設需求也隨之增高，何文海與立委張廖萬堅多次爭取建設運動場地，去年八月終於拍板定案，於文中46學校預定地，設置總面積近1公頃多功能綜合球場。

何文海指出，網球場地邊界異常狹窄，未來恐導致民眾使用困難，相關施工人員卻絲毫不查，顯然從設計至施工，皆未按照球種需求正確規畫，敷衍草率行事。

何文海說明，目前的球場邊界寬度、深度，空間狹小到無法負擔民眾網球活動所需，若需救球時，恐面臨撞上圍欄風險，安全性令人存疑，要求市府重新檢視球場設計，應安排專業人士規畫，誤囫圇吞棗、影響民眾運動安全。

教育局指出，多功能綜合球場為110年體育署核准的補助經費，將闢建風雨籃球場、網球場及5人制足球場，目前教育局已發現網球場緩衝區狹窄的問題，並責成學校要求設計單位檢討、提出修正，將儘速改善。

教育局 運動

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