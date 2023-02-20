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台中藍線跨一大步 交通部核定中市第二條捷運綜規計畫

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
交通部今天審查通過台中捷運藍線綜合規劃， 市府依據議修正後，下一步將送行政院審查。圖／交通局提供
交通部今天審查通過台中捷運藍線綜合規劃， 市府依據議修正後，下一步將送行政院審查。圖／交通局提供

交通部今天審查通過台中捷運藍線綜合規劃，中市府依據委員建議修正後，下一步即轉呈行政院審查，進入行政院審查階段。副市長黃國榮表示，感謝中央讓藍線進度跨出一大步，市府持續爭取行政院盡速核定，早日開工早日通車。

台中市長盧秀燕2月9日列席行政院會時，籲請中央盡速核定台中捷運藍線綜合規劃，中央釋出善意承諾協助，交通部今天召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」會議，審查通過，捷運綠線單一路線，如完成藍線，形成十字路網，台中才能真正進入捷運城市。

交通局長葉昭甫表示，這次依前次委員會所提意見，針對經費分攤權責歸屬、運量預測、機廠選址、都市計畫配合調整、過軌及共用機廠、轉乘及車站周邊人行動線規劃等議題，進行補充說明，去年12月30日再提送交通部。

交通部今天審查會議，副市長黃國榮率市府團隊出席，市府轉述，主席交通部次長胡湘麟及各委員提問及市府答覆後，同意規劃內容具可行性，且經費組成及中央與地方分攤方式尚屬合理，待市府依委員建議修正後，由交通部提報行政院核定。

葉昭甫說，捷運藍線環境影響說明書去年9月7日通過，都市計畫變更案於今年1月9日進入公開展覽等程序，綜合規劃報告今又通過，下一階段進入行政院審查階段，市府會積極爭取行政院核定，早日完成中部人民期盼的第二條捷運。

交通局指出，為縮短藍線計畫時程，市府去年12月啟動藍線基本設計作業及其專案管理，行政院未來核定綜規計畫後，基本設計也可同步到位，馬上展開細部設計，再進入實際施工，節省作業時間。

捷運藍線路線全長約24.78公里，並設置20座車站及1座機廠，其中高架段約10.30公里，設有8座高架車站；地下段約14.48公里，設有12座地下車站。路線自台中港沿台灣大道至台中火車站附近，連結新、舊市政中心與海線區域，市府因應人力物料上漲趨勢，發包公共工程不易，積極爭取行政院核定，早日開工。

台中捷運 行政院 交通部

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