航道未完工駛不得 彰濱風電運維碼頭望穿眼讓開發商跳腳

彰化縣政府向中央爭取在彰濱工業區彰化漁港，為發展風電綠能，又爭取在漁港南側興建運維碼頭，運維港1期工程先已在去年完工，卻因漁港工程延宕，銜接運維港與漁港間的共同航道未完成，開發商船隻無法進入，讓業者急得跳腳。縣府農業處表示，航道工程將提前在今年9月部分驗收，供先行使用。

彰濱運維碼頭分為兩期工程，一期去年完工，共有4個泊位，租給風電開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）的彰芳風場、西島風場，以及台電1、2期風電場使用，二期工程有6個泊位，仍施工中。

不過，因彰化漁港工程一波三折，連同運維碼頭與漁港間共同航道都因此延宕，預定明年10月才能完工，運維碼頭反而後發先至，雖然在去年先行完工，卻因航道仍未完工，船隻無法出入，運維碼頭因此無法運作，讓開發商抱怨不已。

有家開發商指出，因共同航道未完工通行，公司營運維護基地位處彰化漁港旁，維護風機工程師目前從彰化辦公室出海作業，須繞遠路從台中港出航，再從台中外海折返彰化外海工作，海上行程來回4個小時，如果從彰化出海往返不用2個小時，可省1倍時間。

業者說，縣府把漁港和運維工程劃分2個局處負責，漁港工程歸農業處，運維碼頭則歸經濟暨綠能發展處，漁船和離岸風電工程船共用的航道工程屬彰化漁港，事權不一，又未採單一窗口，影響行政效率，曾多次跟縣府反應，卻未獲正面回應。

業者抱怨說，當初兌現企業在地化，直接把運維基地設在彰濱工業區，吸磁效應為彰化帶進下游包商投資彰化，如今漁港和航道工程一拖再拖，加重公司營運成本，影響開發效益。