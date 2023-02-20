台中南門橋拓寬後百年湧泉不再 市府：重現有變數

台中市大里有百年歷史的南門橋湧泉「洗衣窟」，在橋樑拓寬完成後不再出水，出現斷流，原本習於前往洗衣、聊天的婦人無法前往洗衣，使得往日榮景不再，地方怨聲四起，市議員李天生今要求市府拿出具體解決辨法，維持地方傳統特色。

市府新建工程處土木工程科人員說，因工程施作打椿，湧泉一帶土壤受到施工擾動影響，造成水流改變，經鑽研探勘及抽水測試追查，目前上游一帶湧泉出水量斷斷續續，確實無法使用，至於下游一帶出水量較為豐沛，規畫將現有洗衣平台移往下游，以滿足大家洗衣需求。不過，這仍需要觀察一段時間，等土壤穩定後，才有可能恢復原來湧水量，但未來是否能重見湧泉，仍有變數。

李天生說，南門橋下的湧泉以往終年不枯竭，水質清淨，上百年來附近民眾都在此洗衣，是地方的一大特色。拓寬工程施工前，曾經實地前往關切，同時提案要求設法保存，獲得建設局同意保證，不料工程完成後，湧泉不再出水，面臨斷流，根本無法進行洗衣；地方懷疑是施工破壞水脈，造成湧泉斷流。

附近住戶黃姓婦人說，以往不少家庭主婦成群結隊前往該處洗衣，同時閒話家常，大家情同姐妹，甚至有人搬離後，仍大老遠前來洗衣。但是，工程完工後，湧泉不再出水，無法洗衣，往日光景不在，十分可惜，希望市府設法解決。

楊姓市民說，南門橋下洗衣窟的湧泉流水，是洗衣後排放至旱溪，但現有水流，是由旱溪河水灌入，目前湧泉不再出水，現場形同死水。

李天生說，南門橋下擁有百年歷史的吊橋橋墩、湧泉及親子休閒空間，施工完成後，都設法保留、整修，橋下環境煥然一新，提供鄉親休閒遊憩的好去處，十分感謝建設局同仁的辛勞付出，不過希望正視湧泉斷流問題，早日解決不要留下遺憾。