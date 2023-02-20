靜宜大學運用東協廣場「台中跨境基地」 中區長青學苑3月開課

靜宜大學在東協廣場承接台中市政府經發局「台中跨境體驗示範基地」，辦理台中市勞工局「創新人才培育」及「青創電商人才培育」等計畫，也培育自媒體領域創業人才，目前辦理「中區長青學苑」預定3月6日開課；有語言、音樂、花藝、健身、繪畫等豐富多元課程，並導入手機平板運用等實用技能，長者也能學習拍攝短影跟上時代潮流，成為樂齡網紅。

靜宜大學職產長魏清圳表示，該校承接「台中跨境體驗示範基地」後，發現不僅交通便利，多元的空間規劃、先進的攝影棚與資訊等設備，可有更多元化的發展，也能協助地方創生，落實多元化的創新終身學習。

魏清圳說，「中區長青學苑」規劃的課程還能教導長者使用手機拍攝及製作影片等；加上運用現有場域的直播平台、影音設備，體驗成為樂齡網紅，鼓勵長者利用閒暇時間為生活增添更多樂趣，還能認識志同道合及跨領域的樂齡朋友。