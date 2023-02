10天募得110萬台中獅友送愛土耳其 立委林靜儀惦記土敍友人

國際獅子會 300-C2 區年度區務團隊暨會長聯誼會援助土耳其震災,今宣布將台中地區共計49個分會、88位獅友在10天內募得的110萬元善款,透過衛福部賑災專戶救助土國人民和土國境內的敘利亞難民。

協助捐款的立委林靜儀出席捐贈記者會時說,非常感謝劉梓銘總監、葉清麗主席、李建帆首屆主席等發起募款,以及所有獅子會會兄會姐的善舉,劉總監日前聯繫盼將這筆捐款協助災民,她的團隊立即聯絡衛福部和外交部,將這筆錢捐到衛福部的賑災專戶,今天衛福部也派代表出席捐贈儀式。

她說,台中的中小企業慷慨解囊協助土耳其,正是「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」的最好體現。

林靜儀說,她前年才到訪過這次主要災區之一的土耳其Hatay省,該地區因位處土耳其—敘利亞邊界,有大量敘利亞難民需要安置、照顧,看了心裡很難過、感觸很深,不曉得當初拜訪的土耳其、敘利亞媽媽和他們的孩子們是否安好?