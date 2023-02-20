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10天募得110萬台中獅友送愛土耳其 立委林靜儀惦記土敍友人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員林靜儀(右)協助獅子會友援助土耳其震災。圖/林靜儀提供
立法委員林靜儀(右)協助獅子會友援助土耳其震災。圖/林靜儀提供

國際獅子會 300-C2 區年度區務團隊暨會長聯誼會援助土耳其震災，今宣布將台中地區共計49個分會、88位獅友在10天內募得的110萬元善款，透過衛福部賑災專戶救助土國人民和土國境內的敘利亞難民。

協助捐款的立委林靜儀出席捐贈記者會時說，非常感謝劉梓銘總監、葉清麗主席、李建帆首屆主席等發起募款，以及所有獅子會會兄會姐的善舉，劉總監日前聯繫盼將這筆捐款協助災民，她的團隊立即聯絡衛福部和外交部，將這筆錢捐到衛福部的賑災專戶，今天衛福部也派代表出席捐贈儀式。

她說，台中的中小企業慷慨解囊協助土耳其，正是「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」的最好體現。

林靜儀說，她前年才到訪過這次主要災區之一的土耳其Hatay省，該地區因位處土耳其—敘利亞邊界，有大量敘利亞難民需要安置、照顧，看了心裡很難過、感觸很深，不曉得當初拜訪的土耳其、敘利亞媽媽和他們的孩子們是否安好？

她說，過去台灣遭逢 921 震災，土耳其是第一個派救難隊來台救災的國家，台灣也會記得過去曾受到幫助的那份溫暖，並付出行動給予關懷，成為下一個善的循環。

立法委員林靜儀(右四)協助獅子會友援助土耳其震災。圖/林靜儀提供
立法委員林靜儀(右四)協助獅子會友援助土耳其震災。圖/林靜儀提供

土耳其 衛福部 敘利亞

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