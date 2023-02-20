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文心南路三段僅剩半路寬通行 民代會勘拚一個月通車

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中南屯區文心南路三段但因單元三、四重劃區交界處屬不同工區，原20米路寬僅開放10米寬供通行，立委張廖萬堅今邀相關單位會勘。圖／張廖萬堅辦公室提供
台中南屯區文心南路三段但因單元三、四重劃區交界處屬不同工區，原20米路寬僅開放10米寬供通行，立委張廖萬堅今邀相關單位會勘。圖／張廖萬堅辦公室提供

台中南屯區文心南路三段路寬為20米，但因單元三、四重畫區交界處屬不同工區，僅開放10米寬供通行，近期相關建設已陸續完工，但因相關單位權責，該路開放通車延遲，附近居民、醫院等使用不便，紛紛提出反映，盼及早開通。

立委張廖萬堅今邀重劃會、台電、市府地政局、建設局、交通局等相關單位會勘，預定改善作業一個月內完成，並開放通車；中市地政局表示，該段道路今年1月19日辦理會勘，尚有部分缺失須改善，待改善完成後提出複驗時間，會配合辦理。

張廖萬堅表示，佛教正德醫院落成啟用已逾三年，蔡英文總統也出席剪綵，當時道路僅通行10公尺路幅狹窄，而文心南五路三段早已規畫為雙線20公尺道路，卻因分屬三、四單元不同重劃區，致道路開闢進度不同，只通行10米寬。

張廖萬堅指出，目前四單元重劃會工區已完工報驗收，目前仍因各項缺失待改善，未能開放通行，用路人、正德醫院等單位，均期盼能早日通車，增進行車效率。

佛教正德醫院院長戴翠凌說，院方設有愛心廚房給弱勢家庭、長輩用餐，目前在周邊用路交通上遇到瓶頸，無法爭取公車通行，前來的長輩及弱勢者，須從五權西路側，步行近1公里才能抵達，期盼儘速開放通車後，未來能有公車直達醫院，方便弱勢者及長輩使用。

重劃公司總經理蕭家進說，會將初驗的缺失儘速改善完成，全力配合台電、市府各單位要求，達成一個月內完成開放目標，以符合附近機關行號和居民的期待。

張廖萬堅說，文心南五路三段開放雙向通車(永春東路-向上路)，長度約650公尺，重劃區新闢道路依往例，可以採部分驗收先開放通行做法，台電方基礎電力設施皆已完工，交通號誌運作和路燈照明應無問題，希望出席各單位加速彼此協調效率，完成文心南五路二、三段20米道路的全路幅通車。

張廖萬堅

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