修剪路樹不「砍頭」了 田尾要讓路樹美美的

彰化縣田尾鄉公所近日修剪公園綠地樹木，有眼尖民眾發現修剪路樹手法變細緻了，有別於以往不少公所機關直接把路樹「砍頭」的修剪方式，講究樹形美觀的修剪，甚至把以往可能阻礙路樹發展的支撐鐵環給移除，希望讓美美的路樹成為田尾美麗的門面。

以往各鄉鎮經常發生原本美美的林蔭大道，卻被公所以怕颱風吹折樹枝、樹倒為由，直接將路樹「砍頭」，只剩下一根根光禿禿的樹幹，甚至隔年都還長不出綠葉。

最近有田尾鄉民發現田尾遊客中心前方的多株路樹被修剪後竟有留下美美樹枝等待發芽，就連原本纏繞在樹幹裏面的鐵環也被拆掉，以往有些路樹因樹幹被鐵環纏繞太久而中空，後來甚至枯死。

田尾鄉新鄉長許淑美是園藝業出身，曾獲全國十大神農獎，又是台大農學院碩士，本身就有園藝乙級證照，擔任鄉代時就多次在代表會開會期間要求公所發包修剪路樹要更講究，不能隨便亂砍。

許淑美說，以往每次公所承包商要來修剪路樹時，她就得顧著自己家前的二棵樹，要求不能亂剪，因為多數包商為了自己修剪方便，常直接「砍頭」，不僅讓路樹變得難看，也可能影響路樹生長，所以她上任後，要求公所要優化修剪路樹的方式。

田尾鄉公所農業課長洪于閔說，今年公所修剪路樹預算180萬元，若要以保留樹枝等較細緻的修剪法，人力和成本都至少要增加一倍。

鄉代會主席吳俊樑和副主席李建宏、許世昌等人也都支持公所作法，吳俊樑說，一般公所為了節省預算，常把路樹「砍頭」，這樣可以很久不用再修剪路樹，但

田尾鄉以花卉與園藝著稱，假日遊客也很多，做為門面的路樹修剪應該要更講究，即使未來因此預算需要增加也應支持。

許淑美說，優化路樹修剪，把樹冠枯枝修剪掉，讓路樹不會頭重腳輕，穿透力也更好，即使風大，也能避免路樹被吹倒，一開始經費可能要增加，但等到樹已長得漂亮了，養護費用也能減少。