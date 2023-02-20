聽民歌看明華園 彰化辦8場藝術巡演均免費入場

慶祝彰化建縣300年，彰化縣政府在八大區分別規劃8場不同特色的藝術巡演活動，其中2場是民歌演唱會，縣府今天為活動宣傳時，邀請神秘嘉賓王瑞瑜、于台煙前來暖場，還與縣長王惠美、縣議員黃柏瑜、陳玉姬合唱「外婆的澎湖灣」。王惠美說，這8場藝文展演均免門票免費入場，歡迎全國鄉親來彰化看表演、吃好食、遊景點。

這8場藝術巡演活動中，兩場民歌演唱會分別是3月4日晚上7時30分在社頭運動公園、4月3日晚上7時30分在鹿港體育場舉行，邀請12位民歌好手輪番接力登場，包括于台煙、王瑞瑜、南方二重唱、殷正洋、李明德、施孝榮、凃佩岑、羅吉鎮、葉佳修、王海玲以及潘越雲等演出。

另外6場，依序在3月5日下午3時北斗國中禮堂，由國立台灣戲曲學院台灣特技團帶來「神采飛揚台灣情」；3月12日下午3時在和美實驗學校禮堂，由連續數年獲選為新北市傑出演藝團隊的新象創作劇團演出「寶島思想起」；明華園戲劇總團由孫翠鳳擔綱演出二場，一場是在3月18日晚上7時30分在溪湖鎮湖南國小演出全新改編「周公法鬥桃花女」，另一場3月25日晚上7時30分在彰化市陽明運動公園，首次在彰化演出「蓬萊仙島-漢鍾離」。