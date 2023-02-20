快訊

夏玉順回應華航機上大鬧事件 自爆有憂鬱症病史、未來會退出歌壇

BA.2.75病毒株持續佔首位 老二換這支變異株

中重症增126例、44死！一歲女嬰未接種疫苗 染疫哮吼仍在住院中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市議員施志昌爭取2200萬 要改善台中有機專區基礎建設

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員施志昌爭取2200萬，要改善中市有機專區基礎建設，今天邀相關單位會勘。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌爭取2200萬，要改善中市有機專區基礎建設，今天邀相關單位會勘。記者游振昇／攝影

台中市有機農業集團栽培區基礎設施不足，設備待改善，台中市議員施志昌今天邀集台中市農業局、大甲、大安與外埔三農會，和台中市有機農業發展協會至有機農業集團栽培區二區會勘，爭取2200萬元，要做8大項基礎設施改善工程，若下月能獲農糧署核定，最快今年上半年動工，年底完工。

施志昌表示，他一直關注有機農業，農業局這一年多來積極打造有機農業專區，目前在外埔與后里的交界就有兩區的有機農業集團栽培區，從一區的經驗就面臨一些挑戰，像是因為地處偏遠，常遇到小偷去偷採農產品，甚至連電力系統的電纜也被偷。

施志昌說，他這次向農糧署爭取的計畫，9成經費必須找農糧署，他會拜託立法院副院長蔡其昌爭取，剩下一成經費中市農業局已經編列。而有機農業的發展除了做出產品區隔可讓農民的收入更好，過去也導入有機米入營養午餐，讓學童吃得更好更健康，希望未來能增加品項納入營養午餐。

在有機專區內栽種的農民表示，青農協會在專區進駐大概6年，近幾年面臨一些困難，例如因為專區在比較鄉下的地方，比較容易遇到偷竊，就曾經發生過因為電纜遭偷剪，導致無法灌溉而整期農作物無法收成，比較急迫需要處理的就是園區安全的問題，另外就是用水用電的部分，必須加強硬體設施。

中市農業局簡任技正林春良表示，從2016年開始農業局開始向台糖承租兩塊土地作為有機農業集團栽培區，面積共10.4公頃，2020年開始徵選青農進駐，進駐後發現在經營上基礎設備不足，包括資材與農機具的存放、蓄水、電力設施等。

林春良說，當時向農糧署爭取設計規劃設計費來改善其中8大項，新設貨櫃資材室7座、周邊新設圍籬及監視系統、周邊綠籬缺損補植、電力系統改善、蓄水池修復、農路下陷修復、增設深井與水塔與欄杆塗布護木漆保護等，總經費為2165萬元，目前規劃已經完成，今年會向農糧署申請工程經費。

台中市議員施志昌爭取2200萬，要改善中市有機專區基礎建設，今天邀相關單位會勘。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌爭取2200萬，要改善中市有機專區基礎建設，今天邀相關單位會勘。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌爭取2200萬，要改善中市有機專區基礎建設，今天邀相關單位會勘。記者游振昇／攝影
台中市議員施志昌爭取2200萬，要改善中市有機專區基礎建設，今天邀相關單位會勘。記者游振昇／攝影

農糧署 台中市 施志昌

延伸閱讀

日本引進全國首部再生紙覆蓋水稻插秧機 購機補助一半

農糧署股長車禍亡...正宮領手機驚見小三 求償80萬卻遭駁

4連霸落馬狀告3議員當選無效 他喊台中這選區選風差

3名當選議員被提當選無效 中市議員施志昌：不容濫訴污衊清白

相關新聞

台電中區施工處今號召捐血 4年共捐600多袋血

全台血液庫存安全量仍明顯不足，台電中區施工處響應「捐血一袋、救人一命」的公益精神，今天在豐原區地方里長熱心號召與里民共同...

文心南路三段僅剩半路寬通行 民代會勘拚一個月通車

台中南屯區文心南路三段路寬為20米，但因單元三、四重畫區交界處屬不同工區，僅開放10米寬供通行，近期相關建設已陸續完工，...

修剪路樹不「砍頭」了 田尾要讓路樹美美的

彰化縣田尾鄉公所近日修剪公園綠地樹木，有眼尖民眾發現修剪路樹手法變細緻了，有別於以往不少公所機關直接把路樹「砍頭」的修剪...

聽民歌看明華園 彰化辦8場藝術巡演均免費入場

慶祝彰化建縣300年，彰化縣政府在八大區分別規劃8場不同特色的藝術巡演活動，其中2場是民歌演唱會，縣府今天為活動宣傳時，...

紀念二七部隊76週年 「食飯丸」活動3月4日登場

紀念二七部隊成立76週年，台中市新文化協會將於3月4日在台中市二七部隊紀念碑舉辦「食飯丸」活動，目前調養身體中的103歲...

中市議員施志昌爭取2200萬 要改善台中有機專區基礎建設

台中市有機農業集團栽培區基礎設施不足，設備待改善，台中市議員施志昌今天邀集台中市農業局、大甲、大安與外埔三農會，和台中市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦