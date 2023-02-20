中市議員施志昌爭取2200萬 要改善台中有機專區基礎建設

台中市有機農業集團栽培區基礎設施不足，設備待改善，台中市議員施志昌今天邀集台中市農業局、大甲、大安與外埔三農會，和台中市有機農業發展協會至有機農業集團栽培區二區會勘，爭取2200萬元，要做8大項基礎設施改善工程，若下月能獲農糧署核定，最快今年上半年動工，年底完工。

施志昌表示，他一直關注有機農業，農業局這一年多來積極打造有機農業專區，目前在外埔與后里的交界就有兩區的有機農業集團栽培區，從一區的經驗就面臨一些挑戰，像是因為地處偏遠，常遇到小偷去偷採農產品，甚至連電力系統的電纜也被偷。

施志昌說，他這次向農糧署爭取的計畫，9成經費必須找農糧署，他會拜託立法院副院長蔡其昌爭取，剩下一成經費中市農業局已經編列。而有機農業的發展除了做出產品區隔可讓農民的收入更好，過去也導入有機米入營養午餐，讓學童吃得更好更健康，希望未來能增加品項納入營養午餐。

在有機專區內栽種的農民表示，青農協會在專區進駐大概6年，近幾年面臨一些困難，例如因為專區在比較鄉下的地方，比較容易遇到偷竊，就曾經發生過因為電纜遭偷剪，導致無法灌溉而整期農作物無法收成，比較急迫需要處理的就是園區安全的問題，另外就是用水用電的部分，必須加強硬體設施。

中市農業局簡任技正林春良表示，從2016年開始農業局開始向台糖承租兩塊土地作為有機農業集團栽培區，面積共10.4公頃，2020年開始徵選青農進駐，進駐後發現在經營上基礎設備不足，包括資材與農機具的存放、蓄水、電力設施等。