二二八連假交通看過來 八卦山月影燈季增加280個停車位

彰化縣警察局為因應2月25日至28日為期4天的二二八連假交通，規劃疏導作為，供民眾出旅參考。其中，八卦山月影燈季在春節期間造成交通亂象，將視車流實施單向通行，城觀處也盤點周邊停車空間，將增加280個停車位。

警方指出，二二八連假期間，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將從25日及26日每日5時至12時封閉南下匝道，27日及28日每日12時至21時封閉北上匝道，用路人可利用鄰近交流道上國道。

替代道路建議，台76線欲轉國道1號南下，可由台76線埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路、東環路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道； 台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或左轉縣144線(員大排道路)→台61線。

彰化及員林交流道如匝道儀控管制，導致上國道車流回堵至平面道路，避開易壅塞路段的替代道路建議， 員林、溪湖地區民眾改道行駛縣148線(員鹿路)、台1線(中山路)、台19線(彰水路)、縣150線(斗苑路)，選擇由北斗交流道上國道1號；彰化地區民眾改道行駛縣138甲線(線東路)，選擇由和美交流道上國道3號，或行駛台19線(彰水路)、縣142線(彰鹿路)、縣144線(員大排道路)，改走台61線西濱快速公路；鹿港地區民眾改道行駛縣144線(員大排道路)，選擇改走台61線西濱快速公路。

至於熱門景點鹿港古蹟區(天后宮)，天后宮周邊道路會因應人潮管制車輛進入，鹿港鎮公所在市區內共規劃15處停車場（中正路與鹿草路口有大型免費停車場），民眾可多加利用；外縣市遊客由國道1號下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。

芳苑濕地海空步道部分，建議由台61線西濱快速公路下芳苑交流道→沿台17線南下→續行芳漢路2段→右轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，沿途設有停車導引指示牌；平面道路則由台17線北上→左轉縣150線斗苑路→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，或由縣150線斗苑路西行→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場。

八卦山彰化月影燈季部分，八卦山大佛風景區卦山路，連假期間將視車流狀況，實施單向通行措施，管制車輛由前山卦山路(東民街端)上山、後山卦山路(公園路端)下山；如民眾自行開車前往時，因山上停車空間有限，建議可多加利用山下鄰近會場的停車場停放車輛，再步行前往會場賞燈。 原本周邊停車位只有170個，經城觀處盤點約可增加280個停車位，包含開放民族新村停車場及草皮約170個，借用彰化藝術高中及生活美學館停車位約110個。