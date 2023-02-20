紀念二七部隊76週年 「食飯丸」活動3月4日登場

紀念二七部隊成立76週年，台中市新文化協會將於3月4日在台中市二七部隊紀念碑舉辦「食飯丸」活動，目前調養身體中的103歲部隊長鍾逸人也說，會盡可能出席活動。

台中市新文化協會理事長陳彥斌今天告訴中央社記者，「食飯丸」就是吃飯糰，為什麼與二七部隊有關，這是因為在1947年的228事件中，台中男、女青年共同保衛家園的溫馨故事。

有關二七部隊的成立，陳彥斌說，在228事件中，台中一群青年因不滿國民黨陳儀政府的貪污、腐化、胡作非為，在包圍、攻克警察局、憲兵隊、營區，接收大量槍枝、手榴彈等武器後，成立了民軍二七部隊。

陳彥斌表示，二七部隊成員約400多人，大多是男青年學生，主要是台中師範、台中商業學校、台中一中、台中農學院（今中興大學）學生。除了對抗陳儀政府外，也在動亂時空中，取代失能政府，維護台中社會治安，最後退到埔里山城與國府21師決戰。

當年女性青年在228事件也不缺席，陳彥斌說，她們集結起來照顧傷患，並包飯丸供二七部隊當伙食，成員主要是台中女中、台中家政及台中醫院護理人員。這份溫情讓二七部隊部隊長鍾逸人及弟兄，歷經70多年仍感懷在心。

今年紀念二七部隊76週年活動將於3月4日下午2時，在二七部隊紀念碑（台中市東區公園東路及南京六街交叉口）舉行。除了鍾逸人會盡可能出席活動外，陳彥斌表示，今年的飯丸別具意義，1名父親為了讓自學的14、16歲兒子了解二七部隊歷史，父子3人將共製飯丸供應報名參加者。