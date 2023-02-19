南投深夜地震距921震央僅17公里 當地人睡夢驚醒怨「1件事」

南投鹿谷昨晚11時49分發生規模5地震，氣象局雖說與921地震無直接關聯，但昨天震央距921地震震央僅17公里，未來幾天恐有餘震，南投鄉親吃驚擔憂，不少人更抱怨，手機警報昨晚都沒響，自嘲「南投很邊緣」、「警報系統放假了」。

中央氣象局指出，昨天晚上11時49分發生規模5.0地震，震央南投縣鹿谷鄉，地震深度18.2公里，南投全縣有感，依其地震深度研判是在較深的破碎帶，與921地震的深度較淺僅5至8公里不同，兩個地震應該沒有直接關聯。

只不過，氣象局也提到，昨晚的地震因在較深的破碎帶，餘震次數應該不多，而震央距離921地震震央僅約17公里，不排除未來2周內會有規模3至4的餘震，令曾經歷過的南投鄉親吃驚，也不免擔憂，後續餘震狀況。

而昨晚的地牛翻身，因震央就在南投，又發生在深夜，且感受明顯，勾起南投人對921地震的記憶，發生當下，幸未傳出災情，但許多人從睡夢中驚醒，也引發地方熱議，除了討論搖晃力道大、是左右搖、聽到地鳴聲等，直呼可怕、被嚇到。

此外，更有不少人反映，昨晚地震發生前沒收到手機預報，甚至地震發生後也沒收到地震通知，紛紛抱怨「手機警報都沒響」、「嚇死人！警報都沒叫」、「警報器都沒用」、「手機怎麼沒叫」、「為什麼沒有地震警訊」等。