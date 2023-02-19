228連假賞武陵櫻花 APP預約最省事目前還有餘票

武陵櫻花季活動到228連假，武陵農場周邊車輛管制，中市交通局實施接駁措施，民眾輕鬆賞櫻。目前APP預售票比例約55.7%，櫻花季每日皆有餘票，呼籲民眾利用APP預約，規劃賞櫻行程。

武陵櫻花季2月7日至28日，除取得武陵農場核發通行證者，車輛禁止進入農場。另大衆運輸可入場，民眾可在豐原搭865臨公車前往梨山，次日轉乘「梨山-武陵農場」賞櫻專車到武陵農場。

櫻花季期間「梨山-武陵農場」賞櫻專車提供2種購票方式，第1種為透過「TBS台北轉運站」APP預購賞櫻專車車票（含武陵農場門票）；第2種現場排隊購票，民眾每天下午4點至6點至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張票，售完為止。

交通局提醒，賞櫻專車每天3班次再機動加班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘。