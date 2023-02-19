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「陸上滑雪」台中開跑 運動局推廣Roller Ski課程
台中市政府運動局與台中市滑雪協會合辦「112年運動i台灣2.0計畫-Roller Ski推廣課程」，今在東勢區東勁直排輪場展開，Roller Ski又稱「越野輪滑」，分傳統式與自由式，台中市滑雪協會推廣中，新手入門簡易。
運動局長李昱叡表示，Roller Ski「越野輪滑」是台中發展體育基金會董事長林廷芳引進國內發展的新興運動，今年結合運動i台灣2.0計畫，辦理多場課程教學。
「越野輪滑」是一項可以鍛鍊全身及提高身體協調性的運動，須穿戴好安全裝備，在平坦路面即能開始體驗越野輪滑，進階課程還能享受衝刺的速度感，鍛鍊爬坡的心肺能力與肌群。
李昱㪫指出，越野滑輪(Roller Ski)已成為國際滑雪總會(FIS)正式競賽之一，也是越野滑雪項目的正式積分；我國地處亞熱帶地區，透過舉辦多元滑輪課程與賽事，提供熱愛越野滑輪的各級選手與國際競賽接軌，期盼培育年輕好手參加2026年米蘭冬季奧運會越野滑雪競賽。
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