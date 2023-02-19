濃霧和雲海的夕陽下 民眾遠眺台中電廠：沒看過這樣的中火

台中火力發電廠附近昨天傍晚突然聚集濃霧，濃霧下中火只露出5支大煙囪，夕陽和雲海襯托下，台中電廠有如仙境，窯谷創作坊陶藝家陳金旺在沙鹿大肚山上，拍下多張美景，朋友說從沒看過這樣的中火。

昨天傍晚6點，台中海線地區出現濃霧，在台中港區的地標台中火力發電廠10部機組電廠廠房建物被大霧籠罩，從台中沙鹿大肚山上遠望，只能看到200公尺高的5支大煙囪上半端，下半端幾乎看不見。