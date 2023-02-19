春櫻報到梨山高山茶會品茗 福壽山農場千櫻園將登場

春櫻已報到，梨山高山茶會品茗將登場，本月25日周六下午1點，將在福壽山農場千櫻園舉辦，活動統一採網路報名，完成報名者皆可免費入 園。

全台最高櫻花樹下的茶會品茗將於本月25日登場，台中市和平區公所協同福壽山農場推出「櫻為幸福，封茶藏富」品茗茶會，邀請通過梨山茶產地認證標章之茶農與民眾一同坐在櫻花樹下，享受優質的梨山茶，也享受櫻吹雪。

和平區公所經由經濟部智慧財產局獲准註冊「梨山茶產地認證標章」使用權利，每年有許多茶農向區公所登記「梨山茶產地認證標章」，避免混茶或非梨山茶產區而掛名梨山茶情形。

去年冬茶獲准產地認證標章包含茗博茶業、石家莊茶園、梨山朝成茶業、遊香茶園、福壽順韻茶葉、德玉茶園、四季興茶園、古邁茶園、五福茶園、岱佳陸茶業等業者。

和平區長吳萬福表示，這次活動主題圍繞祝福與幸福，在櫻花紛飛的午刻時光，規劃2個祝福主題「封茶藏富」、「品茗茶會」，讓到梨山的朋友不只賞櫻、賞景，更能與梨山茶產生共鳴。

樹下品茗的民眾，可獲得御守1份，和限定梨山茶品茗杯，活動統一採用網路報名，完成報名者皆可免費入 園，「櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會相關活動詳情可洽 04- 23728865 活動小組， 或上活動臉書「梨山茶產地證明標章認證」https://reurl.cc/LN38NL

FB 搜尋：和平區公所，也可查到活動訊息。