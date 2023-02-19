五權路龜裂凹陷多 機車騎士自危 中市府：四月燙平施工

中市府推動「燙平專案」，欲提供市民優良路面品質，但有機車騎士指出，五權路自三民路至台灣大道段、將近2公里長路程，常有大車行駛，路面坑洞凹陷、龜裂，甚至有明顯長條壓痕。騎士說，撇掉行路品質，摔車受傷事小，若再受到大車威脅，就是攸關性命的大事。

中市府表示，五權路路面不平整部分，市府已納入燙平專案評估，並針對該道路路況較差路段（柳川東路至中清路）完成燙平計畫設計，預計4月初進場施作，目前均持續加強巡檢，用心維護用路人行車安全。

五權路全長約5公里，自北區延伸至南區，串聯起中國醫藥大學附設醫院、台灣大道、國立台灣美術館及國立公共資訊圖書館等要點，為台中主要幹道之一，也有許多公車路線行駛。

有機車騎士指出，五權路自三民路至台灣大道段、將近2公里長路程，常有大車行駛，路面坑洞凹陷、龜裂，甚至有明顯長條壓痕，行駛時與大車爭道，路面又不平整，容易倒車等，增加行車風險。

該騎士痛批，撇掉行路品質，摔車受傷事小，若再受到大車威脅，就是攸關性命的大事，市府總宣傳「燙平專案」執行度如何，五權路這要道卻仍是這般品質，「燙平專案」看的到，實質上卻感受不到。

國民黨籍市議員張彥彤指出，市府相當努力執行燙平專案，但在執行專案時，市府須依公平原則，考量路段使用度、鄰近人口數等因素，綜合考量後排定施工路段順序；針對民眾反映狀況，他也會整合問題，盡力與市府溝通，協助完成相關改善，提升用路品質。

民進黨籍市議員陳俞融表示，中市機車騎士多，中市府推動「燙平專案」多年，市府施行專案時，建議依「整條路」規畫施作，避免分段施工，否則民眾無法感受到「路平」的實際品質、用路安全；另因諸多管線須地下化，需設置維修孔，也建議市民用路時，盡量放慢速度行駛，行路平安。