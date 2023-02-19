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5天內車禍死4人 和美警方取締千件違規並加強交通宣導
彰化縣和美警察分局轄內，這個月初計發生4件死亡車禍，警方即從2月3日起展開一周交通大執法，共取締近千件違規，即未再發生，彰化縣警察局長張國雄還親自率領分局長廖志明、交通隊長林神改等人，到社區舉辦交通宣導，希望能有效改善。
和美分局規劃2月3日至9日的7天的交通大執法，專案執行超速、取締酒駕、闖紅燈及各項重大違規取締，共計取締超速480件、闖紅燈103件、公共危險5件、其他違規402件，合計990件。警方表示，在大執法後，已有效遏止重大事故發生，會再持續取締。
除了加強執法以外，警方也針對發生死亡事故的路口、路段與路權單位、地方人士實地會勘，並擬訂因應對策，其中，在和美鎮嘉卿彰新路口，建議縣府交通處增設行人專用號誌（小綠人），至於目前無號誌的和美鎮欣北路、思北路口，則建議增設閃紅黃燈。
依交通部道安會報統計去年1到11月各縣市車禍死亡人數，彰化縣共有236人死亡，比前一年同期增加57人，增加人數僅次新北市。新上任的彰化縣警察局局長張國雄認為，減少交通事故的發生，除加強交通執法力道及交通工程改善等方式外，各分局依據轄區狀況，深入社區實施交通宣導，喚醒民眾道安觀念 共同維護用路人安全。
宣導首站選定近來車禍死亡人數偏高的和美分局轄區，在和美鎮月眉社區發展協會舉辦交通宣導，由新任分局長廖志明主持，邀請社區里民參與，局長張國雄並親自出席，會場除播放交通安全案例宣導影片，介紹常見違規肇事案例，並辦理交通知能有獎徵答。
警察局長張國雄說，駕駛人行經交叉路口應減速慢行，行人夜間走路應穿著顏色鮮明的衣服、穿越道路應走人行道或枕木紋並查看左右來車後再通過，以免憾事發生。
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