快訊

室內口罩明鬆綁須戴場所一次看 大眾運具「非付費區」不強制

專家轟指揮中心未聽進建議 羅一鈞回應了

PLG／扭腰擺臀、打美女屁屁！干擾林書豪罰球啦啦隊動作惹議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5天內車禍死4人 和美警方取締千件違規並加強交通宣導

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣和美鎮26歲施姓婦人本月1日騎機車上班途中，經過和美鎮欣北路、思北路口時，與王姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，送醫不治。圖／警方提供
彰化縣和美鎮26歲施姓婦人本月1日騎機車上班途中，經過和美鎮欣北路、思北路口時，與王姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，送醫不治。圖／警方提供

彰化縣和美警察分局轄內，這個月初計發生4件死亡車禍，警方即從2月3日起展開一周交通大執法，共取締近千件違規，即未再發生，彰化縣警察局長張國雄還親自率領分局長廖志明、交通隊長林神改等人，到社區舉辦交通宣導，希望能有效改善。

和美分局規劃2月3日至9日的7天的交通大執法，專案執行超速、取締酒駕、闖紅燈及各項重大違規取締，共計取締超速480件、闖紅燈103件、公共危險5件、其他違規402件，合計990件。警方表示，在大執法後，已有效遏止重大事故發生，會再持續取締。

除了加強執法以外，警方也針對發生死亡事故的路口、路段與路權單位、地方人士實地會勘，並擬訂因應對策，其中，在和美鎮嘉卿彰新路口，建議縣府交通處增設行人專用號誌（小綠人），至於目前無號誌的和美鎮欣北路、思北路口，則建議增設閃紅黃燈。

依交通部道安會報統計去年1到11月各縣市車禍死亡人數，彰化縣共有236人死亡，比前一年同期增加57人，增加人數僅次新北市。新上任的彰化縣警察局局長張國雄認為，減少交通事故的發生，除加強交通執法力道及交通工程改善等方式外，各分局依據轄區狀況，深入社區實施交通宣導，喚醒民眾道安觀念 共同維護用路人安全。

宣導首站選定近來車禍死亡人數偏高的和美分局轄區，在和美鎮月眉社區發展協會舉辦交通宣導，由新任分局長廖志明主持，邀請社區里民參與，局長張國雄並親自出席，會場除播放交通安全案例宣導影片，介紹常見違規肇事案例，並辦理交通知能有獎徵答。

警察局長張國雄說，駕駛人行經交叉路口應減速慢行，行人夜間走路應穿著顏色鮮明的衣服、穿越道路應走人行道或枕木紋並查看左右來車後再通過，以免憾事發生。

彰化縣和美鎮26歲施姓婦人本月1日騎機車上班途中，經過和美鎮欣北路、思北路口時，與王姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，送醫不治。圖／警方提供
彰化縣和美鎮26歲施姓婦人本月1日騎機車上班途中，經過和美鎮欣北路、思北路口時，與王姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，送醫不治。圖／警方提供
彰化縣和美警分局在和美鎮月眉社區發展協會舉辦交通宣導，警察局長張國雄到場，呼籲駕駛人行經交叉路口應減速慢行。圖／警方提供
彰化縣和美警分局在和美鎮月眉社區發展協會舉辦交通宣導，警察局長張國雄到場，呼籲駕駛人行經交叉路口應減速慢行。圖／警方提供
彰化縣和美警分局在和美鎮月眉社區發展協會舉辦交通宣導，警察局長張國雄到場，呼籲駕駛人行經交叉路口應減速慢行。圖／警方提供
彰化縣和美警分局在和美鎮月眉社區發展協會舉辦交通宣導，警察局長張國雄到場，呼籲駕駛人行經交叉路口應減速慢行。圖／警方提供
彰化縣和美分局轄內本月已發生4件死亡車禍，警方連7天展開交通大執法，共取締近千件交通違規。 圖／警方提供
彰化縣和美分局轄內本月已發生4件死亡車禍，警方連7天展開交通大執法，共取締近千件交通違規。 圖／警方提供
彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路口，本月3日晚間發生讀小六的12歲黃姓男童被轎車撞及，送醫不治，車上5人也都受傷送醫。圖／警方提供
彰化縣和美鎮彰新路與嘉卿路口，本月3日晚間發生讀小六的12歲黃姓男童被轎車撞及，送醫不治，車上5人也都受傷送醫。圖／警方提供

延伸閱讀

寵物認養專車出動 「花在彰化」流浪犬貓認養今年創新高

影／通緝男見警催油門闖紅燈逃 警抄近路撞倒成功壓制

彰化前副縣長洪榮章「找到工作」 接彰化肉品市場董座

彰化縣8警分局長新上任 大甲媽遶境第一波考驗

相關新聞

春櫻報到梨山高山茶會品茗 福壽山農場千櫻園將登場

春櫻已報到，梨山高山茶會品茗將登場，本月25日周六下午1點，將在福壽山農場千櫻園舉辦，活動統一採網路報名，完成報名者皆可...

五權路龜裂凹陷多 機車騎士自危 中市府：四月燙平施工

中市府推動「燙平專案」，欲提供市民優良路面品質，但有機車騎士指出，五權路自三民路至台灣大道段、將近2公里長路程，常有大車...

5天內車禍死4人 和美警方取締千件違規並加強交通宣導

彰化縣和美警察分局轄內，這個月初計發生4件死亡車禍，警方即從2月3日起展開一周交通大執法，共取締近千件違規，即未再發生，...

民進黨控林明溱曾看診插隊 林陣營：舊菜重炒不回應

南投第二選區立委補選白熱化，民進黨副秘書長黃建嘉今爆料，國民黨候選人林明溱2021年8月看診時特權插隊，直接進入診間，痛...

林明溱質疑綠營國庫通黨庫為補選綁樁 民進黨回應了

南投立委補選白熱化，國民黨候選人林明溱今由黨秘書長黃健庭及青年團到水里菜市場徒步掃街，林明溱質疑對手蔡培慧近3年連選3次...

大愛共善慈濟義賣賑災 盧秀燕：呼籲市民有錢捐錢

援助土耳其地震災民，慈濟慈善基金會今在台中市政府府前廣場發起「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」募心募愛活動，市長盧秀燕說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦