快訊

疫情持續下降！本土+1萬5747例 較上周日下降6.8%

旱象嚴重 南科蓮潭滯洪「湖畔第一排」又變草原了

小三通再一航線復航！連江縣長盼未來不限戶籍全面開放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨控林明溱曾看診插隊 林陣營：舊菜重炒不回應

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
林明溱競選總部表示，對於民進黨又舊菜重炒的抹黑，不予回應。圖為林明溱。本報資料照片
林明溱競選總部表示，對於民進黨又舊菜重炒的抹黑，不予回應。圖為林明溱。本報資料照片

南投第二選區立委補選白熱化，民進黨副秘書長黃建嘉今爆料，國民黨候選人林明溱2021年8月看診時特權插隊，直接進入診間，痛批他愛插隊，看醫生插隊，兒子民調落後也插隊，證實了林明溱以自身利益為優先。林明溱競選總部表示，有預約時間到才過去看診，沒臨時插隊，對民進黨又舊菜重炒的抹黑，不予回應。

民進黨今公布林明溱就診插隊影片，黃建嘉指出，影片中其他病患都在排隊等看醫生，林明溱一現身就直衝診間，牆上號碼也都沒動，過了15分鐘才戴著鴨舌帽、口罩，頭低低、心虛地快步離開診所，質疑林明溱遮遮掩掩的利用特權插隊。

黃建嘉說，林明溱團隊曾時解釋，稱有請幕僚事先預約看診，但林又在欺騙社會，因為牆上號碼是「1」號，況且就算是預約也要等叫號，不能直接走進去診間。狠酸林應開班教導鄉親，如何每次預約都1號？及直衝診間而不會被趕出去？

黃建嘉說，林明溱就是耍特權，不僅是特權黑官、特權停車位，就連看醫生也要有特權。他呼籲林明溱要向南投鄉親解釋清楚，任內濫用幾次特權看醫生？要不要向守秩序好好排隊的鄉親道歉？

對此，林明溱競選總部表示，此事先前就已經說明過，而當時林明溱就已經跟醫生預約好時間，時間到才過去看診，沒有臨時插隊，對於民進黨又舊菜重炒的抹黑，不予回應。

林明溱 民進黨 競選總部

延伸閱讀

民進黨指控林明溱曾看診插隊：「一切以自身利益為優先」

林明溱質疑綠營國庫通黨庫為補選綁樁 民進黨回應了

影／綠營網軍發威 林明溱：民進黨全黨圍毆我一人

批林明溱拿政治獻金給兒子月薪8萬 民進黨：占盡便宜

相關新聞

民進黨控林明溱曾看診插隊 林陣營：舊菜重炒不回應

南投第二選區立委補選白熱化，民進黨副秘書長黃建嘉今爆料，國民黨候選人林明溱2021年8月看診時特權插隊，直接進入診間，痛...

林明溱質疑綠營國庫通黨庫為補選綁樁 民進黨回應了

南投立委補選白熱化，國民黨候選人林明溱今由黨秘書長黃健庭及青年團到水里菜市場徒步掃街，林明溱質疑對手蔡培慧近3年連選3次...

大愛共善慈濟義賣賑災 盧秀燕：呼籲市民有錢捐錢

援助土耳其地震災民，慈濟慈善基金會今在台中市政府府前廣場發起「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」募心募愛活動，市長盧秀燕說...

今天文昌帝君誕辰 考生要這麼拜才會金榜題名

今天農曆2月3日是文昌帝君誕辰，供奉有文昌的彰化縣定古蹟彰邑關帝廟除舉行祝壽儀式外，因文昌是保護文運與考試的神祇，正值考...

寵物認養專車出動 「花在彰化」流浪犬貓認養今年創新高

彰化縣政府為提升流浪犬貓認養率，每年配合縣內各項大型親子活動，出動寵物認養專車辦理流浪犬免費認養及宣導，今年「花在彰化」...

影／白沙屯媽祖凌晨回鑾急行軍 台中西濱橋下二度禮讓救護車

白沙屯媽祖今天回鑾，凌晨起駕後急行軍經過台中西濱橋下，二度禮讓救護車，一名護轎警員說，媽祖很有遵守交通安全觀念，是大家的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦