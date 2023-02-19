民進黨控林明溱曾看診插隊 林陣營：舊菜重炒不回應

南投第二選區立委補選白熱化，民進黨副秘書長黃建嘉今爆料，國民黨候選人林明溱2021年8月看診時特權插隊，直接進入診間，痛批他愛插隊，看醫生插隊，兒子民調落後也插隊，證實了林明溱以自身利益為優先。林明溱競選總部表示，有預約時間到才過去看診，沒臨時插隊，對民進黨又舊菜重炒的抹黑，不予回應。

民進黨今公布林明溱就診插隊影片，黃建嘉指出，影片中其他病患都在排隊等看醫生，林明溱一現身就直衝診間，牆上號碼也都沒動，過了15分鐘才戴著鴨舌帽、口罩，頭低低、心虛地快步離開診所，質疑林明溱遮遮掩掩的利用特權插隊。

黃建嘉說，林明溱團隊曾時解釋，稱有請幕僚事先預約看診，但林又在欺騙社會，因為牆上號碼是「1」號，況且就算是預約也要等叫號，不能直接走進去診間。狠酸林應開班教導鄉親，如何每次預約都1號？及直衝診間而不會被趕出去？

黃建嘉說，林明溱就是耍特權，不僅是特權黑官、特權停車位，就連看醫生也要有特權。他呼籲林明溱要向南投鄉親解釋清楚，任內濫用幾次特權看醫生？要不要向守秩序好好排隊的鄉親道歉？

對此，林明溱競選總部表示，此事先前就已經說明過，而當時林明溱就已經跟醫生預約好時間，時間到才過去看診，沒有臨時插隊，對於民進黨又舊菜重炒的抹黑，不予回應。