林明溱質疑綠營國庫通黨庫為補選綁樁 民進黨回應了

南投立委補選白熱化，國民黨候選人林明溱今由黨秘書長黃健庭及青年團到水里菜市場徒步掃街，林明溱質疑對手蔡培慧近3年連選3次，經費從何而來，恐是民進黨國庫通黨庫，用來選舉綁樁，籲民進黨說清楚。對此，民進黨副祕書長黃建嘉表示，蔡的選舉經費來源都有載明公布，同時也籲林明溱公開競選經費來源。

國民黨秘書長黃健庭指出，距補選投票剩2周時間，今為此率青年團來幫林明溱拉抬衝刺選情，盼衝高青年選票，並將支持者的每一票都衝出來，藉此提高投票率，而今天在市場徒步掃街，選民也都熱情回應，足見林明溱深得民心。

林明溱則針對中央將全民普發6000元，但經費中的1000億元竟被列為「強化經濟跟社會韌性」，並授權行政部門認定；林明溱表示，這筆錢的運用，連個計劃都沒有，用途有很大問題，質疑民進黨政府欲偷渡千億元當作民進黨的私房錢？

林明溱更進一步質疑，蔡培慧3年連續競選3次，經費從何而來？是否國庫通黨庫？但蔡始終迴避、說不清楚，質疑民進黨五鬼搬運這1000億元，用來為南投立委補選綁樁？還是又要拿去準備下一次選舉？他呼籲民進黨及對手應說明清楚。

針對林明溱質疑中央普發現金6000元，經費恐遭民進黨挪用，且國庫通黨庫」，民進黨副秘書長黃建嘉今回應，「國庫通黨庫是國民黨的專業能力」，他也反問林明溱，「是否反對發6000元」？

黃建嘉表示，蔡培慧的選舉經費來源都在政治獻金載明公布，反倒是林明溱擔任縣長8年，請問他每次的選舉經費經費來源，有沒有來自縣府的包商？如果有，是否圖利廠商？請林明溱公開競選經費來源。

黃建嘉也痛批，林明溱對南投人非常小氣，連普發6000元都斤斤計較；對自己兒子卻很大方，數千萬的豪宅買得乾脆，如今被戲稱是「南投皇宮」。只給兒子住皇宮，卻不願發6000元給縣民，就如民間常說的「林爸溱好」，鄉親情何以堪？