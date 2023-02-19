大愛共善慈濟義賣賑災 盧秀燕：呼籲市民有錢捐錢

援助土耳其地震災民，慈濟慈善基金會今在台中市政府府前廣場發起「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」募心募愛活動，市長盧秀燕說，23年前台灣921大地震土耳其救災隊伍最早抵達，令人感念，鼓勵大家有錢捐錢。

慈濟基金會表示，土耳其發生地震後，基金會透過土耳其當地慈濟志工，結合國際NGO合作夥伴，立即啟動國際人道援助。這次活動義賣所得金額，將全數捐注「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其」專案(衛部救字1111364558號)，希望人人發揮大愛，點滴匯聚，將祝福的力量送到苦難的地方，助災民儘快度過難關。

盧秀燕表示，土耳其及敘利亞發生大地震，目前為止土耳其超過4萬5千人死亡，敘利亞也增加中，兩個國家受傷的民眾及房屋倒塌更是不計其數。台灣中部地區曾發生過921大地震，大家都餘悸猶存，對於這樣的苦難永難忘懷，深刻體會到切身之痛。

盧秀燕日前捐出一個月薪水，她今天再捐出5千元，鼓勵市民共同響應，有錢捐錢。

台中市府派出2名特搜隊員、2隻搜救犬和1名獸醫師前往救災，盧秀燕說看見慈濟志工立刻在土耳其敘利亞的現場參加救災工作，救難救苦就是佛家精神。