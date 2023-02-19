快訊

哭了！ 陳零九9年情變 分手呼呼「承受很多壓力」

女足／太可惜！中華隊PK大戰遭逆轉錯過世界盃門票

即便體重沒下降 研究曝每周僅運動這麼久就可有效改善脂肪肝

中市議員周永鴻與中區獅子會做公益 百份物資助弱勢

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員周永鴻今天和中區獅子會共同傳愛，準備百份物資助弱勢。圖／中市議員周永鴻提供
台中市議員周永鴻今天和中區獅子會共同傳愛，準備百份物資助弱勢。圖／中市議員周永鴻提供

台中市議員周永鴻今天和國際獅子會300C1區台中市中區獅子會在潭子區潭水亭共同舉辦「關懷物資發放活動」，和獅友們發放100份白米、油品等民生物資，關懷地方弱勢民眾。

周永鴻表示，今天的關懷物資活動發放對象是潭子區的身心障礙弱勢家庭，他說這幾年疫情對弱勢民眾造成很大衝擊，他長期結合民間資源，舉辦多場公益活動幫助弱勢，也持續關心社會安全網的建置，希望從公益及制度面雙管齊下，幫助更多弱勢及邊緣家庭。

中區獅子會會長王福生表示，他和眾獅友們長期秉持「取之於社會，回饋於社會」的精神，舉辦公益活動協助弱勢，把愛與關懷傳播給需要的人。

台中市議員周永鴻今天和中區獅子會共同傳愛，準備百份物資助弱勢。圖／中市議員周永鴻提供
台中市議員周永鴻今天和中區獅子會共同傳愛，準備百份物資助弱勢。圖／中市議員周永鴻提供

延伸閱讀

影／豐洲社區活動中心爭取風雨球場 民代督促1個月內回覆

台中購物節遭批偷渡 市府：試辦結束明年回歸正常預算

台中豐栗路面坑洞宛如跳波浪舞 民代要求改善500米

環中東路自行車跨橋最後一哩路 周永鴻籲：注意交通黑暗期

相關新聞

影／白沙屯媽祖凌晨回鑾急行軍 台中西濱橋下二度禮讓救護車

白沙屯媽祖今天回鑾，凌晨起駕後急行軍經過台中西濱橋下，二度禮讓救護車，一名護轎警員說，媽祖很有遵守交通安全觀念，是大家的...

台中「小馬卡龍」公園溜滑梯鋪礫石卡輪椅 身障家長陳情

台中太平「小馬卡龍」公園有旋轉鞦韆與台中最長溜滑梯，深受歡迎；不過有身障者家長陳情，溜滑梯下方鋪面是礫石，對輪椅族、身障...

今天文昌帝君誕辰 考生要這麼拜才會金榜題名

今天農曆2月3日是文昌帝君誕辰，供奉有文昌的彰化縣定古蹟彰邑關帝廟除舉行祝壽儀式外，因文昌是保護文運與考試的神祇，正值考...

寵物認養專車出動 「花在彰化」流浪犬貓認養今年創新高

彰化縣政府為提升流浪犬貓認養率，每年配合縣內各項大型親子活動，出動寵物認養專車辦理流浪犬免費認養及宣導，今年「花在彰化」...

台中大肚農地缺水 將鑿井改善

台中市大肚區歐香社區百餘戶農民，因知高圳渠道上游堵塞，12多公頃農地近年飽受無水可用窘境，得靠雨水或遠處取水，農地淪為荒...

彰化首創智慧跑道ETC

彰化縣路跑風氣興盛，但不是每個人都有辦法跑馬拉松，縣府向中央爭取經費，首創導入「運動科技」，陸續在縣立體育場及縣內校園跑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦