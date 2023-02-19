中市議員周永鴻與中區獅子會做公益 百份物資助弱勢

台中市議員周永鴻今天和國際獅子會300C1區台中市中區獅子會在潭子區潭水亭共同舉辦「關懷物資發放活動」，和獅友們發放100份白米、油品等民生物資，關懷地方弱勢民眾。

周永鴻表示，今天的關懷物資活動發放對象是潭子區的身心障礙弱勢家庭，他說這幾年疫情對弱勢民眾造成很大衝擊，他長期結合民間資源，舉辦多場公益活動幫助弱勢，也持續關心社會安全網的建置，希望從公益及制度面雙管齊下，幫助更多弱勢及邊緣家庭。