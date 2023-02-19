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今天文昌帝君誕辰 考生要這麼拜才會金榜題名

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天農曆2月3日是文昌帝君誕辰，供奉有文昌的彰化縣定古蹟彰邑關帝廟，廟方安排為考生祈福活動，彰化市長林世賢並贈與考生考試文具。記者劉明岩／攝影
今天農曆2月3日是文昌帝君誕辰，供奉有文昌的彰化縣定古蹟彰邑關帝廟，廟方安排為考生祈福活動，彰化市長林世賢並贈與考生考試文具。記者劉明岩／攝影

今天農曆2月3日是文昌帝君誕辰，供奉有文昌的彰化縣定古蹟彰邑關帝廟除舉行祝壽儀式外，因文昌是保護文運與考試的神祇，正值考季來臨，廟方也舉辦點智慧燈為考生祈福活動，不少家長帶著孩子參加，獲關帝廟管理人彰化市長林世賢贈送考試文具，期許考生金榜題名。

今天的文昌帝君誕辰祭典及為考生祈福活動，是由彰邑關帝廟管理人彰化市長林世賢主持，廟方特別準備了香、花、果及芹菜、蔥、蒜、水、包子和粽子等供品為考生祈願。各項供品各有不同意涵，蔥代表「聰明」、芹菜代表「勤學」、蒜代表「會算」、龍眼代表「狀元及第」、包子粽子則代表「金榜包中」。

廟方也很貼心地為考生準備「文昌靈印」，可讓考生加蓋在准考證影本、課本、書包等用品上，以及「開運筆組」等，以為考生加持、增進考運，高中金榜。

市長林世賢勉勵學子們，參加考試「要神也要人」，他說，文昌帝君很靈驗，他的女兒當年來拜拜後，考上台中女中，不過，拜文昌除了神明庇佑，開智慧，求得好運氣外，更重要的是仍要靠自己的努力，才能考試順利。

林世賢在祝壽大典與點燈祈願活動結束後，贈送參加每位參加者一組「智慧妙筆」，另無法到場的考生，則由父母親代表排隊領取開運筆組。

很多家長及考生，並到後殿參拜文昌帝君，留下准考證及寫有個人資料的疏文，期望文昌庇佑，順利金榜題名。

今天農曆2月3日是文昌帝君誕辰，供奉有文昌的彰化縣定古蹟彰邑關帝廟，廟方安排為考生祈福活動，彰化市長林世賢並贈與考生考試文具。記者劉明岩／攝影
今天農曆2月3日是文昌帝君誕辰，供奉有文昌的彰化縣定古蹟彰邑關帝廟，廟方安排為考生祈福活動，彰化市長林世賢並贈與考生考試文具。記者劉明岩／攝影
今天是文昌帝君誕辰，奉祀有文昌的彰邑關帝廟，今天由關帝廟管理人彰化市長林世賢帶領考生祭拜。記者劉明岩／攝影
今天是文昌帝君誕辰，奉祀有文昌的彰邑關帝廟，今天由關帝廟管理人彰化市長林世賢帶領考生祭拜。記者劉明岩／攝影
今天是文昌帝君誕辰，奉祀有文昌的彰邑關帝廟，不少家長帶著孩子前往參拜，祈求考試順利，金榜題名。記者劉明岩／攝影
今天是文昌帝君誕辰，奉祀有文昌的彰邑關帝廟，不少家長帶著孩子前往參拜，祈求考試順利，金榜題名。記者劉明岩／攝影
今天是文昌帝君誕辰，彰邑關帝廟在祝壽儀式中，準備芹菜、蔥、蒜、水、包子和粽子等供品為考生祈願。記者劉明岩／攝影
今天是文昌帝君誕辰，彰邑關帝廟在祝壽儀式中，準備芹菜、蔥、蒜、水、包子和粽子等供品為考生祈願。記者劉明岩／攝影
今天是文昌帝君誕辰，奉祀有文昌的彰邑關帝廟，不少家長帶著孩子前往參拜，祈求考試順利，金榜題名。記者劉明岩／攝影
今天是文昌帝君誕辰，奉祀有文昌的彰邑關帝廟，不少家長帶著孩子前往參拜，祈求考試順利，金榜題名。記者劉明岩／攝影
今天農曆2月3日是文昌帝君誕辰，供奉有文昌的彰化縣定古蹟彰邑關帝廟，廟方安排為考生祈福活動，彰化市長林世賢並贈與考生考試文具。記者劉明岩／攝影
今天農曆2月3日是文昌帝君誕辰，供奉有文昌的彰化縣定古蹟彰邑關帝廟，廟方安排為考生祈福活動，彰化市長林世賢並贈與考生考試文具。記者劉明岩／攝影

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