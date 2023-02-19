寵物認養專車出動 「花在彰化」流浪犬貓認養今年創新高

彰化縣政府為提升流浪犬貓認養率，每年配合縣內各項大型親子活動，出動寵物認養專車辦理流浪犬免費認養及宣導，今年「花在彰化」活動共有31隻流浪犬被認養，也創歷年新高。

根據農委會統計，彰化縣的流浪狗在2018年曾一度高達1萬6473隻，多年來時有所聞流浪狗衝出來追車、攻擊民眾，甚至發生騎腳車的學生摔傷事件，經過縣府積極辦理流浪犬貓TN VR【VR】虛擬實境（Virtual Reality），一般簡稱VR，即使用電腦技術模擬出一個立體、有如實境的三維擬真空間，使用者穿戴特殊顯示裝置進入後會感覺身歷其境；當使用者移動位置時，電腦會立即跟著進行運算，隨著移動同步傳回精確的三維世界影像。隨著處理器、圖像和資料通訊技術愈來愈進步，VR的應用已愈來愈廣泛。 （即捕捉、絕育、注射狂犬病疫苗及回置）工作，目前彰化縣縣遊蕩犬約9100多隻，是近年來全國遊蕩犬隻數減少最多的縣市。

彰化縣府積極在兒童節、植樹節、王功漁火節及花在彰化等大型活動推動認養流浪犬和寵物絕育宣導，今年新春期間花在彰化活動，寵物認養專車成功送養31隻可愛的小狗，及宣導動物保護教育12萬3988人次，創下歷年新高紀錄。

彰化縣長王惠美在主管週報中也感謝所有愛心認養的好朋友，讓流浪犬貓找到一個温暖幸福的家，希望在大家的努力下一起打造彰化縣成為友善動物城市。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，彰化縣流浪犬收容所內目前收容流浪犬157隻，收容所最大收容數為251隻，去年收容所整年收容數為1874隻，認領養1123隻，認領養率60%。

彰化動防所統計，2020花在彰化活動寵物認養專車共計送養11隻浪犬，2022則送養14隻浪犬，今年花在彰化活動送養及動物保護教育宣導人次皆大幅成長，送養浪犬高達31隻。