影／白沙屯媽祖凌晨回鑾急行軍 台中西濱橋下二度禮讓救護車

白沙屯媽祖今天回鑾，凌晨起駕後急行軍經過台中西濱橋下，二度禮讓救護車，一名護轎警員說，媽祖很有遵守交通安全觀念，是大家的好榜樣。

白沙屯媽祖回鑾行程很趕，今天凌晨進入台中市梧棲區西濱橋下，清水警分局長周俊銘帶隊接駕，10多萬名香燈腳和信徒隨行，場面壯觀，沿途處處見溫馨，多位信徒在路旁設點心站，看到香燈腳就90度彎腰鞠躬遞上點心和水。

一名40多歲男子曾中風，向白沙屯媽祖求健康後，今年全程隨行進香，從沒中途放棄；6名彰化大城好朋友在路旁沿路發水給香燈腳，為大家加油，一對從桃園來的祖孫參加進香，阿嬤擔心孫子夜間在人群中走散，幫孫子頭戴上太子燈，好辨認。

今天凌晨3點45分，媽祖鑾轎經過梧棲區港埠路二段的EJ髮型工作室，業者和員工與家人跪拜，齊聲喊邀請媽祖停駕，二名小朋友扮小獅子接駕，媽祖鑾轎三進三退後，轉進髮型工作室停駕10分鐘，眾人驚喜。

清晨5點37分，清水警分局交接給大甲警分局，媽祖繼續急行軍回鑾；回鑾隊伍中一名信徒借用民間廁所後身體不適，員警指揮交通，讓救護車載到童綜合醫院治療。