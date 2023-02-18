台中失智長輩出遊去 海線經典小吃點菜、結帳自己來
台中慈濟醫院社區健康中心投入失智照護，今天安排記憶保養班學員走出戶外，暢遊清水紫雲巖及享用在地傳統小吃米糕。失智長輩一個接一個接續點餐、付款及進食，社區健康中心主任醫師陳慶元表示，看似簡單的動作，都是經過長期訓練才能維持的功能。學員洪爺爺則分享，參拜紫雲巖行程好玩，是一輩子的回憶。
有300年歷史的紫雲巖是台中最大觀音廟，也是清水地區的信仰中心，後方花園假山造景是讓失智長輩能安全活動又接觸自然的友善環境。
台中慈濟醫院社區健康中心安排復康巴士，醫護人員隨團，接近一對一比例服務規模，確保失智長輩安全。家屬林小姐平時少帶失智父親外出，感謝院方安排，讓她能輕鬆愉快陪父親出門走走。家屬張先生平常不敢帶失智太太出門，感謝團隊周全準備，讓夫妻倆一圓出遊夢。
午餐享用在地傳統小吃米糕，讓失智長輩自行點餐、付款及進食，看似簡單的動作，都是經過長期訓練才能維持的功能。社區健康中心主任醫師陳慶元表示，記憶保養班的課程設計就是結合生活技能，透過良好的訓練，讓長輩保有日常生活能力。
84歲學員陳奶奶參與記憶保養班3年，長年訓練讓她能自行外出活動，戶外之旅難不倒她；陳奶奶女兒說，貼心安全的安排，減輕家屬許多心理壓力。
神經內科醫師傅進華表示，失智症病人因認知功能逐漸退化，情緒容易隨外在環境變化而躁動，因此許多家屬都避免讓長輩外出。傅建議，多帶失智長輩出門曬太陽、接受外在環境刺激，可有效延緩失智症。
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