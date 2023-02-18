快訊

今晚抬頭可見！50顆「星鏈」衛星畫過星空畫面曝光

東引空飄氣球殘體鑑識結果出爐！國防部曝內部構造

SOGO率先宣布 20日起不強制入店戴口罩

台中失智長輩出遊去 海線經典小吃點菜、結帳自己來

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中慈濟醫院社區健康中心投入失智照護，今天安排記憶保養班學員走出戶外，暢遊清水紫雲巖及享用在地傳統小吃米糕。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院社區健康中心投入失智照護，今天安排記憶保養班學員走出戶外，暢遊清水紫雲巖及享用在地傳統小吃米糕。圖／台中慈濟醫院提供

台中慈濟醫院社區健康中心投入失智照護，今天安排記憶保養班學員走出戶外，暢遊清水紫雲巖及享用在地傳統小吃米糕。失智長輩一個接一個接續點餐、付款及進食，社區健康中心主任醫師陳慶元表示，看似簡單的動作，都是經過長期訓練才能維持的功能。學員洪爺爺則分享，參拜紫雲巖行程好玩，是一輩子的回憶。

有300年歷史的紫雲巖是台中最大觀音廟，也是清水地區的信仰中心，後方花園假山造景是讓失智長輩能安全活動又接觸自然的友善環境。

台中慈濟醫院社區健康中心安排復康巴士，醫護人員隨團，接近一對一比例服務規模，確保失智長輩安全。家屬林小姐平時少帶失智父親外出，感謝院方安排，讓她能輕鬆愉快陪父親出門走走。家屬張先生平常不敢帶失智太太出門，感謝團隊周全準備，讓夫妻倆一圓出遊夢。

午餐享用在地傳統小吃米糕，讓失智長輩自行點餐、付款及進食，看似簡單的動作，都是經過長期訓練才能維持的功能。社區健康中心主任醫師陳慶元表示，記憶保養班的課程設計就是結合生活技能，透過良好的訓練，讓長輩保有日常生活能力。

84歲學員陳奶奶參與記憶保養班3年，長年訓練讓她能自行外出活動，戶外之旅難不倒她；陳奶奶女兒說，貼心安全的安排，減輕家屬許多心理壓力。

神經內科醫師傅進華表示，失智症病人因認知功能逐漸退化，情緒容易隨外在環境變化而躁動，因此許多家屬都避免讓長輩外出。傅建議，多帶失智長輩出門曬太陽、接受外在環境刺激，可有效延緩失智症。

台中慈濟醫院社區健康中心投入失智照護，今天安排記憶保養班學員走出戶外，暢遊清水紫雲巖及享用在地傳統小吃米糕。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院社區健康中心投入失智照護，今天安排記憶保養班學員走出戶外，暢遊清水紫雲巖及享用在地傳統小吃米糕。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院社區健康中心投入失智照護，今天安排記憶保養班學員走出戶外，暢遊清水紫雲巖及享用在地傳統小吃米糕。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院社區健康中心投入失智照護，今天安排記憶保養班學員走出戶外，暢遊清水紫雲巖及享用在地傳統小吃米糕。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院社區健康中心投入失智照護，今天安排記憶保養班學員走出戶外，暢遊清水紫雲巖及享用在地傳統小吃米糕。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院社區健康中心投入失智照護，今天安排記憶保養班學員走出戶外，暢遊清水紫雲巖及享用在地傳統小吃米糕。圖／台中慈濟醫院提供

失智症

延伸閱讀

彰化國中小放學後開放運動嗎？縣長：尊重各校

汐止林肯大郡上千戶行不便 增公車班次上社區

宜蘭縣第1屆優良公寓大廈評選 冠軍將獲5萬元獎金

女飼主為找回走失柯基「尋獲就送一間房子」？重賞下的真相讓網友炸鍋

相關新聞

台中大肚無水可用農田變荒地 農水署：鑿井解決

台中市大肚區歐香社區百餘戶農民因賴於灌溉的知高圳渠道上游堵塞，約12公頃農地近年來飽受無灌溉水可用窘境，必須靠雨水、遠處...

台中最長溜滑梯下方鋪礫石身障兒玩不到 市府回應了

台中市太平區921震災紀念公園遊戲場有全市首座旋轉鞦韆及最長溜滑梯，深受孩子歡迎。市議員黃佳恬接獲家長陳情表示，最長溜滑...

民代爭取3333萬 大甲4路段道路改善下月底完工

台中市大甲育德路、雁門路、中山路二段與中山路一段908巷道路品質不佳，立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌爭取3333萬元進...

中央7.66億整治彰化東螺溪 三鄉鎮建議縣政府全收

中央核撥7.66億元給彰化縣執行東螺溪水環境整體改善計畫，縣政府今天在溪湖鎮公所舉辦地方說明會，地方代表希望整體規畫東螺...

彰化日夜溫差大瓜果裂 農民苦笑

今年冬至以後的氣溫明顯偏寒，日夜溫差大，粗估近三成的地瓜、哈蜜瓜裂果，影響賣相導致價格下滑，農民把次級品轉作食品加工食材...

蔡啟海、李淑玲「兩人七腳」 為身心障礙打造話畫學園

「從園區圍牆這幾扇窗，可以俯瞰外面燦爛的彩霞。」蔡啟海、李淑玲夫婦都是小兒麻痺患者，「兩人七腳」，結合各方兩千萬元募款，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦