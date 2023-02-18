后里櫻花季登場 民眾感受春櫻簇擁浪漫
台中后里櫻花季觀光活動今天登場，豔紅色的櫻花與有最美派出所之稱的泰安派出所相映襯，一早吸引許多人前往賞花，感受被春櫻簇擁的浪漫。
不讓高山櫻花專美於前，「112年后里櫻花季觀光活動」今天在薩克斯風的樂聲下，在泰安派出所旁揭開序幕，國民黨籍立委楊瓊瓔、市議員陳清龍、陳本添、邱愛珊以及台中市觀旅局長陳美秀等人啟動儀式。
后里區公所區長賴同一表示，泰安派出所有最美派出所之稱，是中台灣平地賞櫻的最佳去處，園區內種滿八重櫻等櫻花，吸引許多人前來賞櫻，民眾還能順道尋訪在地文化景點與品嚐特色美食，如中社花市、萌芳花卉農場、后里馬場、后豐鐵馬道、森林公園、月眉大樟樹、月眉糖廠、貓仔坑休閒農場等。
為避免大量賞櫻人車湧入，大甲警分局規劃交通管制措施，泰安派出所所長張智賢指出，配合櫻花季，活動期間即日起至2月28日上午9時至下午6時，泰安派出所附近各重要路口設置交通管制措施，沿線路段設置標示牌，彈性交通管制，請前往賞花民眾配合。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言