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后里櫻花季登場 民眾感受春櫻簇擁浪漫

中央社／ 台中18日電

台中后里櫻花季觀光活動今天登場，豔紅色的櫻花與有最美派出所之稱的泰安派出所相映襯，一早吸引許多人前往賞花，感受被春櫻簇擁的浪漫。

不讓高山櫻花專美於前，「112年后里櫻花季觀光活動」今天在薩克斯風的樂聲下，在泰安派出所旁揭開序幕，國民黨籍立委楊瓊瓔、市議員陳清龍、陳本添、邱愛珊以及台中市觀旅局長陳美秀等人啟動儀式。

后里區公所區長賴同一表示，泰安派出所有最美派出所之稱，是中台灣平地賞櫻的最佳去處，園區內種滿八重櫻等櫻花，吸引許多人前來賞櫻，民眾還能順道尋訪在地文化景點與品嚐特色美食，如中社花市、萌芳花卉農場、后里馬場、后豐鐵馬道、森林公園、月眉大樟樹、月眉糖廠、貓仔坑休閒農場等。

為避免大量賞櫻人車湧入，大甲警分局規劃交通管制措施，泰安派出所所長張智賢指出，配合櫻花季，活動期間即日起至2月28日上午9時至下午6時，泰安派出所附近各重要路口設置交通管制措施，沿線路段設置標示牌，彈性交通管制，請前往賞花民眾配合。

櫻花季 后里馬場 賞櫻

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