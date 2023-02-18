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台中大肚無水可用農田變荒地 農水署：鑿井解決

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
前立委顏寬恒（右三）、立委楊瓊瓔（右一）為解決大肚區農民無灌溉水可用問題，今邀集相關單位現勘。圖／顏寬恒辦公室提供
前立委顏寬恒（右三）、立委楊瓊瓔（右一）為解決大肚區農民無灌溉水可用問題，今邀集相關單位現勘。圖／顏寬恒辦公室提供

台中市大肚區歐香社區百餘戶農民因賴於灌溉的知高圳渠道上游堵塞，約12公頃農地近年來飽受無灌溉水可用窘境，必須靠雨水、遠處取水，甚至變荒地，經向前立委顏寬恒陳情後，今天透過立委楊瓊瓔召集會勘，農田水利署計畫以鑿井補給水源解決，讓農民開心不已「終於有水可用了！」

歐香社區位於大肚區新興里、大東里交界，社區旁約有12公頃農地由知高圳渠道堵塞，影響灌溉用水。包括顏寬恒、楊瓊瓔、農田水利署、台中市水利局、新興里長林華龍、大東里長趙政忠，今天在大肚新興里綠能公園實地勘查，農田水利署現場簡報。

溫姓農民說，上游知高圳渠道堵塞，讓他們已經多年沒辦法耕作，稻田裡連一滴水都沒有，真的是苦不堪言，只能看天吃飯，因此向顏寬恒求助，盼能夠解決用水問題。

顏寬恒說，他收受陳情後，即和楊瓊瓔、相關單位討論解決方案，後來才發現知高圳位於歐鄉社區下方明渠，因早期遭私人加蓋並設置邊坡擋土牆，致泥沙淤積堵塞，雖有人工清淤，但箱涵內部仍有泥沙進入淤積，農水署考量維護人員、以及社區居民安全，因此決定以鑿井作為水源。

楊瓊瓔說，她過去擔任省議員時，與大肚十分有淵源，今天多名農民都是老友，接到陳情馬上和相關單位研擬解決方案，雖然工程預定區域為山坡地，且須取得土地使用同意、並申請簡易水土保持、申請水權等過程，但預計鑿井的範圍非集水區範圍、也非水土保持特定區，因此在水權的申請上雖然審查嚴格，但鑿井仍然是最有效且快速的解決辦法。

農田水利署表示，知高本線大肚區福德段補給水源鑿井工程，經多方評估之後，將於大肚區萬陵段520-1地號，增設抽水機組以解決下游供水問題，鑿井工程發包金額約505萬元，在完成所有申請與審查後，預定工期自開工日起算180日曆天竣工。

台中市大肚區歐香社區農民因賴於灌溉的知高圳渠道上游堵塞，長期飽受無灌溉水可用窘境。圖／顏寬恒辦公室提供
台中市大肚區歐香社區農民因賴於灌溉的知高圳渠道上游堵塞，長期飽受無灌溉水可用窘境。圖／顏寬恒辦公室提供
前立委顏寬恒（左二）、立委楊瓊瓔（左一）為解決大肚區農民無灌溉水可用問題，今邀集相關單位現勘。圖／顏寬恒辦公室提供
前立委顏寬恒（左二）、立委楊瓊瓔（左一）為解決大肚區農民無灌溉水可用問題，今邀集相關單位現勘。圖／顏寬恒辦公室提供
前立委顏寬恒（右）、立委楊瓊瓔為解決大肚區農民無灌溉水可用問題，今邀集相關單位現勘。圖／顏寬恒辦公室提供
前立委顏寬恒（右）、立委楊瓊瓔為解決大肚區農民無灌溉水可用問題，今邀集相關單位現勘。圖／顏寬恒辦公室提供

顏寬恒 楊瓊瓔 農民 水利署

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