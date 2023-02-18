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台中最長溜滑梯下方鋪礫石身障兒玩不到 市府回應了
台中市太平區921震災紀念公園遊戲場有全市首座旋轉鞦韆及最長溜滑梯，深受孩子歡迎。市議員黃佳恬接獲家長陳情表示，最長溜滑梯下方改鋪設礫石，坐輪椅的身障兒難進入。對此，建設局說明，將研議在滑梯滑出段增加可供輪椅進出的舖面改善。
黃佳恬說，台中市政府斥資1200萬元打造921震災紀念公園遊戲場，最大亮點是台中首座旋轉鞦韆及最長溜滑梯，素有「南太平小馬卡龍公園」美稱。
她指出，她日前接獲一名身障兒母親陳情表示，最長溜滑梯下方改成鋪設礫石，輪椅族無法接近，孩子無法玩到這項設施；她也陸續接到多名家長陳情，改成礫石後容易走路扭到，甚至有亂丟礫石的狀況，但向市府反映，新工處態度冷淡，表示在專家學者建議下無法改善，最後還以做問卷調查來推託責任。
建設局說明，有關太平921地震公園磨石子滑梯滑出段舖面採用小礫石材質一事，該場域在規劃設計階段邀請專家學者、地方代表、相關公民團體等共同討論，與會代表建議遊戲場多採用自然材質舖面，讓孩童體驗自然材質帶來的不同觸覺感受。
建設局指出，關於身障兒童家長反映輪椅無法進入小礫石區，建設局研議在滑梯滑出段增加可供輪椅進出的舖面；另太平921地震公園內設有身障兒童可使用的旋轉鞦韆、組合遊戲版等設施，公園內動線也符合無障礙規範，歡迎大家前往使用。
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