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民代爭取3333萬 大甲4路段道路改善下月底完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大甲育德路、雁門路、中山路二段與中山路一段908巷道路品質不佳，立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌爭取3333萬元進行道路品質改善，力拚下月底完工。記者林佩均／攝影
台中市大甲育德路、雁門路、中山路二段與中山路一段908巷道路品質不佳，立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌爭取3333萬元進行道路品質改善，力拚下月底完工。記者林佩均／攝影

台中市大甲育德路、雁門路、中山路二段與中山路一段908巷道路品質不佳，立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌爭取3333萬元進行道路品質改善，其中，包含文昌國小建置駐車彎，讓學生上下學家安全，全部施工於下月底完工。

施志昌今邀集大甲區公所、文昌國小校長洪文鍊、順天里里長陳威宇、文武里里長葉淑惠等人到場會勘。

目前，育德路、中山路二段與中山路一段908巷已刨鋪完成，育德路位於文昌國小前，新增駐車彎讓家長方便接送，解決育德路塞車問題；雁門路正進行人行道改善，預計3月完工後再進行路面改善。

施志昌表示，文昌國小位於市中心且緊鄰第二市場，每天上下課就是交通的混亂期，透過前瞻計畫的路平改善，加上設置駐車彎，能舒緩交通亂象、提升安全。

文昌國小校長洪文鍊說，這次道路改善納入了建置駐車彎，讓家長接送車輛能有一個臨時停靠的區域，小朋友可以更安全的下車，讓學童更有保障，感謝中央與地方共同的努力。

大甲幸福里林晨彬表示，幸福里是信仰中心，中山路二段改善範圍從慈德路到黎明路口，經過日南國小，鄰近幼獅工業區，是溪北地區的交通要道，道路改善後，路況非常好。

大甲區公所表示，此4路段分別為：育德路改善長度848公尺、雁門路改善360公尺、中山路一段908巷改善793公尺與中山路二段改善1033公尺，這些路段過去的問題不一，包含路面車轍、管線與人孔蓋回填不平、路面沉陷與裂縫、多處標線脫落、路口路障阻礙無障礙行動線等，這次一併改善。

施志昌表示，目前育德路、中山路一段908巷與中山路二段僅剩部分標線尚未劃設完成，預計本底完工。雁門路預計人行道與道路改善工程，將於下月底完成。

台中市大甲育德路、雁門路、中山路二段與中山路一段908巷道路品質不佳，立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌爭取3333萬元進行道路品質改善，力拚下月底完工。記者林佩均／攝影
台中市大甲育德路、雁門路、中山路二段與中山路一段908巷道路品質不佳，立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌爭取3333萬元進行道路品質改善，力拚下月底完工。記者林佩均／攝影
台中市大甲育德路、雁門路、中山路二段與中山路一段908巷道路品質不佳，立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌爭取3333萬元進行道路品質改善，力拚下月底完工。記者林佩均／攝影
台中市大甲育德路、雁門路、中山路二段與中山路一段908巷道路品質不佳，立法院副院長蔡其昌與市議員施志昌爭取3333萬元進行道路品質改善，力拚下月底完工。記者林佩均／攝影

施志昌 人行道 蔡其昌

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