中央7.66億整治彰化東螺溪 三鄉鎮建議縣政府全收

中央核撥7.66億元給彰化縣執行東螺溪水環境整體改善計畫，縣政府今天在溪湖鎮公所舉辦地方說明會，地方代表希望整體規畫東螺溪兩岸景觀，適度疏伐樹木，種植適合當地居民休憩的台灣原生種喬木；縣政府表示，地方聲音都列入規畫參考。

縣政府水利資源處主辦會議，處長馬英傑主持，縣議員陳玉姬、洪本成及二林鎮長蔡詩傑、溪湖鎮長何炳樺、鎮代會副主席黃佳惠、埔鹽鄉代會主席施春貴，和計畫幕後策畫及實務推動者湖埔社區大學執行長林淑玲等人與會，地方居民約70人到場關心。

東螺溪又稱舊濁水溪，在日治時間被「斷頭」，主要水源來自雨水、農用餘水和民生廢水加上畜牧廢水，乾季雨水少，溪水臭不可聞，規畫觀光風景區被民眾詬病。立法委員謝衣鳳感謝彰化縣養豬協會願與地方NGO團體進行沼液沼渣與農田媒合，讓豬糞尿有去處，接下來希望環保署與農委會能儘快協助養豬業者提升設備與執行減廢計畫。

溪湖鎮東螺溪北岸是二林鎮，鎮長蔡詩傑建議串連二林鎮木棉花和溪湖鎮台灣欒 樹，規畫觀光動線和方案，另加強沿岸遊憩設施的安全性，例如砍下阿羅勒樹幹當杆欄，阿羅勒樹木並不堅實，應找可替代材料避免民眾憑欄時發生危險。

二林鎮華崙社區民眾要求疏伐小火車鐵橋到代馬橋的南岸樹林，一方面視野寬闊防止有人亂丟垃圾，另一方面容易整理，讓被委管的社團志工鬆一口氣；另有民眾提出，轉進溪湖鎮台灣欒樹綠色隧道的路口狹小，看不見對面來車易發生交通事故，希望打開路口。

湖埔社大執行長林淑玲指出，東螺溪農田水利署土地移除雜木改種羅漢松，樹種雖昂貴，但社大多次接獲反映指出羅漢松的遮陰效果不佳，當地土質好像不適合，已有多株枯萎，不如改種適合當地環境的台灣原生種樹木供民眾休憩。

地方人士同時表示，縣政府攜手湖埔社區大學提出東螺溪水環境整體改善計畫，立法委員謝衣鳳2020年5月1日邀請水利署和縣長共同會勘，2021年11月8日再次邀集經濟部相關部會考察，促成改善計畫落實，希望謝衣鳳繼續爭取中央協助完成打造「彰化冬山河」。