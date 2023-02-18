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彰化日夜溫差大瓜果裂 農民苦笑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
今年冬至以後氣候日夜溫差大，地瓜裂果多，幼苗寒害生長不良，農民損失不貲。記者簡慧珍／攝影
今年冬至以後氣候日夜溫差大，地瓜裂果多，幼苗寒害生長不良，農民損失不貲。記者簡慧珍／攝影

今年冬至以後的氣溫明顯偏寒，日夜溫差大，粗估近三成的地瓜、哈蜜瓜裂果，影響賣相導致價格下滑，農民把次級品轉作食品加工食材，減少市場供應量止跌；台中區農業改良場建議加強水分管理，溫室水果套袋防寒，可改善裂果情形。

彰化縣大城鄉盛產地瓜，種植面積逾1600公頃，僅次於雲林縣。今年冬至以後的天氣偏寒，白天像初夏甚至氣溫逾攝氏28度，入夜氣溫徘徊10度左右，彰化沿海空曠地區下探攝氏6至7度，日夜溫差大造成近三成地瓜裂果，彰化平原半夜氣溫雖不像沿海地區，日夜溫差大仍造成哈蜜瓜裂果，有的裂果占半數，農民損失不貲，

大城鄉農民蔡坤宗說，裂果地瓜賣相不好，都轉賣作食品加工食材，去年地瓜售價每台斤13元使得今年整體種植面積增加，上市產量不因裂果而減少，市場批發價格下滑到10元，對消費者來講價格親民，地瓜富含纖維及有抗氧化效果，可以多買食用。

哈蜜果方面也是裂果頗多，只要長大超過1台斤就容易裂開，農民擔心影響口碑多保持低調，哈蜜果裂果無法轉作加工食品，只能在腐壞前趕快自行食用或送給親戚幫忙吃，農民在瓜果成熟就採收，避免長得太大裂開，因此上市瓜果重量比如春節前採收的較輕。

台中區農業改良場指出，瓜果被寒風吹襲，果皮細胞生長速度較慢，果肉細胞沒被冷風直接吹，生長速度不受影響，果肉容易撐破果皮造成裂果，農民可從控制田間水分管理，低溫時減少供水，細胞水分少不易裂果，如果可以套袋避免寒風吹果實表皮也能預防裂果。

台中區農業改良場建議，細胞壁含鈣質，施肥時適量增加鈣質可使果實表皮增厚，鉀可降低水分傳遞不均勻，適量使用鉀肥也能改善果肉細胞吸水較多、果皮細胞吸水較少的狀況，當然每一種作物有其特性，最好請教農業專家找到合適方法防寒。

農民 鈣質

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