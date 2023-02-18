蔡啟海、李淑玲「兩人七腳」 為身心障礙打造話畫學園

「從園區圍牆這幾扇窗，可以俯瞰外面燦爛的彩霞。」蔡啟海、李淑玲夫婦都是小兒麻痺患者，「兩人七腳」，結合各方兩千萬元募款，歷時10年，在台中霧峰打造話畫藝術園區，藉由園藝、藝術創作，為重度身心障礙者打開一扇又一扇窗，進而自力更生，讓人生無限可能。

今年66歲的蔡啟海，因天生殘疾，從小飽受同儕譏笑排擠，他卻不被命運打倒，在小學老師的啟發下，學會作畫，才讓他走出來，還刻苦向學，與妻子李淑玲一起到英國公費留學，返國後，分別投入特殊教育，藉由美學、藝術，指導及鼓勵重度障礙者走出來。

11年前，蔡啟海從國立彰化和美實驗學校退休，在台中市霧峰區光復新村租屋創立社團法人台灣畫話協會，妻子李淑玲兩年前也從台北教育大學特殊教育學系退休。他們自喻「兩人七腳」，夫妻同心推動藝術教育，以繪畫代替身心障礙者說「話」。

蔡啟海說，協會學員有腦性麻痺、自閉症、小兒麻痺、罕見疾病、唐氏症、多重障礙等身心障礙者，共有50人，連同家長共110人，因為這些孩子很多18歲以後，沒有再繼續升學也找不到工作，成了家庭負擔，需要家長陪同學習。

協會透過10幾位老師為他們設計課程，由家長陪同從事園藝與拼布、畫畫、陶藝藝術等創作，讓他們學著走出封閉，開拓人生，雖然會遇到許多困難與挫折，但在老師耐心指導下，他們慢慢找回自信心，也走出自己的道路來。

蔡啟海說，台灣畫話協會創會以來，累計在全台各地舉辦超60多次大小展覽，甚至到日本東京辦理國際交流展，讓更多人看見障礙者藝術創作獨特的生命色彩，11年一路走來，改變了這些孩子，也寫下了許多勵志的故事。

有一名自閉症學員長期躲在陰暗角落，不說話，在協會「拈花惹草」、寫生下，對上百種花草如數家珍，前年參加一項創作比賽還拿到第一名，獲得5萬元獎金，作品還被收藏。蔡啟海說，為了自力更生，協會還開發出背包、行李箱等文創品，去年單是盈收就約50萬元。

蔡啟海、李淑玲夫婦決心打造全國首座無障礙「藝術教育治療園區」，連同土地共需兩千萬元，經10年募款，到前年還差360萬元，偶然有一位來自台中不願透露身分的洪先生，協會借個廁所，看到學員創作後，二話不說就全部認捐，讓募款提前約兩年圓夢。