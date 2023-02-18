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用族語認識劇場 「菈娃」今登葫蘆墩文化中心
台中市文化局昨舉辦多元文化劇場導覽活動，和平國中泰雅族學生至葫蘆墩文化中心演奏廳認識劇場舞台及演出製作，並欣賞泰雅原舞工坊「菈娃」精華版歌舞劇表演，直呼精彩。葫蘆墩文化中心表示，「菈娃」今晚將在演奏廳演出，值得一看。
台中市傑出演藝團隊「泰雅原舞工坊」，昨為和平國中參訪學生設計、演出精華版歌舞劇「菈娃」，取材部落中一位泰雅族女子的真實故事，透過口簧琴、木琴等傳統樂器，結合泰雅族傳唱的傳統古謠及舞蹈，傳達互助、互愛、共好的部落精神，除了推動原民文化傳承，也希望啟發學子對藝術展演的熱忱。
泰雅原舞工坊團長黃雅玲表示，希望藉由展演泰雅文化的知識、技能與素養，讓在地族人認識泰雅文化，並喚起部落傳承祖訓的使命。
和平國中老師林樺指出，和平國中自2019年轉型為泰雅文化實驗教育學校，肩負傳承泰雅傳統文化的重責大任，課程規劃編織、狩獵、農耕及樂舞四大主軸，感謝文化局舉辦劇場導覽活動，讓學生有機會接觸劇場藝術，增強學生對藝術的認識和欣賞能力。
和平國中學生溫兆宇分享，看到族人故事搬上舞台，覺得感動和驕傲，喜歡唱歌跳舞的他希望有天也能在台上演出；學生黃薇潔說，參加學校泰雅原舞社團，對於以歌舞劇詮釋部落傳說故事，充滿力道能量的舞蹈、歌謠吟唱及呈現年代感的背景，相當震撼和感動。
葫蘆墩文化中心表示，泰雅原舞工坊的「菈娃」今(18日)晚7點30分，將在葫中心演奏廳盛大登場，演出採免費索票，訊息於官網發布後已索取一空，歡迎索票民眾準時於演出當日晚上6:30前至演奏廳大門口取票，享受一場豐富的藝術饗宴。
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