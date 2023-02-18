快訊

小一生訂正生字「無法下課」她貼作業字跡批師矯枉過正

道奇左投克蕭確定打不了 「這是我的最後一次機會…」

陳宗彥涉召妓對話秀LINE「謙」圖頭貼 原作就在辦公室

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用族語認識劇場 「菈娃」今登葫蘆墩文化中心

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
泰雅原舞工坊「菈娃」昨示範精華版歌舞劇表演，讓和平國中師生直呼精彩。圖／葫蘆墩文化中心提供
泰雅原舞工坊「菈娃」昨示範精華版歌舞劇表演，讓和平國中師生直呼精彩。圖／葫蘆墩文化中心提供

台中市文化局昨舉辦多元文化劇場導覽活動，和平國中泰雅族學生至葫蘆墩文化中心演奏廳認識劇場舞台及演出製作，並欣賞泰雅原舞工坊「菈娃」精華版歌舞劇表演，直呼精彩。葫蘆墩文化中心表示，「菈娃」今晚將在演奏廳演出，值得一看。

台中市傑出演藝團隊「泰雅原舞工坊」，昨為和平國中參訪學生設計、演出精華版歌舞劇「菈娃」，取材部落中一位泰雅族女子的真實故事，透過口簧琴、木琴等傳統樂器，結合泰雅族傳唱的傳統古謠及舞蹈，傳達互助、互愛、共好的部落精神，除了推動原民文化傳承，也希望啟發學子對藝術展演的熱忱。

泰雅原舞工坊團長黃雅玲表示，希望藉由展演泰雅文化的知識、技能與素養，讓在地族人認識泰雅文化，並喚起部落傳承祖訓的使命。

和平國中老師林樺指出，和平國中自2019年轉型為泰雅文化實驗教育學校，肩負傳承泰雅傳統文化的重責大任，課程規劃編織、狩獵、農耕及樂舞四大主軸，感謝文化局舉辦劇場導覽活動，讓學生有機會接觸劇場藝術，增強學生對藝術的認識和欣賞能力。

和平國中學生溫兆宇分享，看到族人故事搬上舞台，覺得感動和驕傲，喜歡唱歌跳舞的他希望有天也能在台上演出；學生黃薇潔說，參加學校泰雅原舞社團，對於以歌舞劇詮釋部落傳說故事，充滿力道能量的舞蹈、歌謠吟唱及呈現年代感的背景，相當震撼和感動。

葫蘆墩文化中心表示，泰雅原舞工坊的「菈娃」今(18日)晚7點30分，將在葫中心演奏廳盛大登場，演出採免費索票，訊息於官網發布後已索取一空，歡迎索票民眾準時於演出當日晚上6:30前至演奏廳大門口取票，享受一場豐富的藝術饗宴。

泰雅原舞工坊「菈娃」昨示範精華版歌舞劇表演，讓和平國中師生直呼精彩。圖／葫蘆墩文化中心提供
泰雅原舞工坊「菈娃」昨示範精華版歌舞劇表演，讓和平國中師生直呼精彩。圖／葫蘆墩文化中心提供
泰雅原舞工坊「菈娃」昨示範精華版歌舞劇表演，讓和平國中師生直呼精彩。圖／葫蘆墩文化中心提供
泰雅原舞工坊「菈娃」昨示範精華版歌舞劇表演，讓和平國中師生直呼精彩。圖／葫蘆墩文化中心提供

劇場 泰雅族 文化局

延伸閱讀

族語教會獎勵啟動！原住民族教會1年可領34萬元

陳竹昇面子大 新歌驚見超大咖影后助陣！

劇場也要減碳 兩廳院將永續條款加入藝術工作合約

風英輝教學賽夏族語15年 獲原住民族語言推廣獎

相關新聞

車主搶停電動車格 中市擬收費

台中市推動低碳運具，廣設298支充電樁，電動車主可免費充電，卻傳出為搶車位，有人偷拔使用中的充電槍，甚至在充電設施上張貼...

用族語認識劇場 「菈娃」今登葫蘆墩文化中心

台中市文化局昨舉辦多元文化劇場導覽活動，和平國中泰雅族學生至葫蘆墩文化中心演奏廳認識劇場舞台及演出製作，並欣賞泰雅原舞工...

南投偏鄉合署辦公 許淑華：分3年補足警力

南投市彰南路舊半山派出所廳舍修繕昨天落成，由南投警分局警備隊、交通小隊進駐。南投縣長許淑華說，偏遠地區合署辦公，將分3年...

廣角鏡／武陵農場櫻花 綿延3公里

武陵農場進入櫻花盛花期，團隊以空拍機拍下「上帝視角」，綿延在溪水旁的粉紅佳人已盛開，長達3公里的櫻花林伴隨涓涓溪水，在綠...

彰化溪州鄉長夫婿遺愛故鄉 繼續服務看得見

「人生只此一次，生命只有一場；能活著，便是榮幸，還活著，就是贏家。」彰化縣溪州鄉長江淑芬今天送別丈夫劉福助，把收到的奠儀...

馳援土耳其後體檢 中市搜救犬Melody患眼疾、腿腿顯疲態

台中市搜救犬「Melody」和「腿腿」加入台灣搜救隊隊伍，遠赴土耳其馳援日前返台，今天全身體檢，Melody的眼睛發炎，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦