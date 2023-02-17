馳援土耳其 莊競程、曾朝榮號召企業發起募捐義賣

土耳其發生百年來最大地震造成重大傷亡，引起各界關心，立委莊競程、台中市議員曾朝榮與台中城鄉發展協會響應「慈濟基金會，馳援土耳其義賣活動」，號召企業發起募捐，即日起至18日在莊競程服務處、曾朝榮議員服務處義賣，在讓災民在寒冬感受溫暖。

莊競程說，愛心無國界，他和曾朝榮為協助土耳其賑災苦思辦法之際，得知慈濟舉辦賑殤義賣後，立即與台中城鄉發展協會號召台中優質企業發起募捐義賣，義賣所得將全數捐給慈濟基金會，盼拋磚引玉，為協助土耳其重建家園略盡一分心力。

曾朝榮說，即日起至18日，在莊競程服務處（北屯路275-2號）、曾朝榮議員服務處（東山路一段156-6號）舉辦義賣活動，包括「大台中五金」、「上好生技」、「胖吐司烘培」、「飯友食品」、「菇神」、「傑客咖啡」 等企業都用行動表達力挺。

曾朝榮指出，現場參加公益義賣商品有316不鏽鋼燉鍋、國家隊口罩、手工餅、素食罐頭、鹿茸菇、木耳養生飲、咖啡、尿布等等，歡迎民眾踴躍選購響應，一同為土耳其災難民眾加油。

曾朝榮說明，「慈濟基金會，馳援土耳其義賣活動」預計在19日上午10時至下午3時在台中市政府前廣場前舉行，為方便更多人參與，莊競程服務處、曾朝榮服務處同時段也設攤義賣。